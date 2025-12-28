B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)

Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 17:50
Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)
Senatorul republican Chris Garten îl bate pe Moș Crăciun în imagini generate cu AI. Sursa foto: Chris Garten / X
Cuprins
  1. De ce l-a bătut Chris Garten pe Moș Crăciun
  2. Senatorul republican găsește distractivă violența

Un senator republican a devenit ținta criticilor, după ce a postat pe X imagini făcute cu inteligența artificială (AI) în care îl bate pe Moș Crăciun. Reacția sa la criticile primite a stârnit și mai multă furie.

De ce l-a bătut Chris Garten pe Moș Crăciun

„Când afli că Polul Nord încearcă să aducă și mai multă birocrație și mandate nefinanțate pe coș, deghizate în ”bucurie de Crăciun”. Nu pe tura mea. Noi, poporul, conducem Indiana, nu birocrații. Du-te înapoi la Polul Nord, amice! Crăciun fericit, locuitori ai Indianei!”, a scris Chris Garten, senator republican de Indiana, pe X, unde a și postat imaginile generate cu AI:

Oamenii l-au criticat pentru poze. „Ce naiba ar putea determina o persoană să posteze imagini în care bate o figură iubită universal?”, s-a întrebat cineva retoric, în vreme ce alt internaut a remarcat ironic: „Ce emoționant să vezi bătut măr simbolul generozității și bucuriei de Crăciun”. Evident, pe lângă americanii de rând, și adversarii democrați l-au pus la zid.

Senatorul republican găsește distractivă violența

În fața valului de reacții negative, Chris Garten a susținut că nu înțelege de ce s-a supărat lumea, căci el doar s-a distrat cu copiii făcând acele imagini. De asemenea, el i-a numit pe critici „fulgi de zăpadă” / „snowflakes”, termen peiorativ la americani, ce descrie persoanele prea sensibile.

„Multă intoleranță, înjurături și indignare din cauza câtorva poze AI pe care m-am distrat de minune făcându-le cu copiii mei. (…)

Unii dintre voi, clovnilor, sunteți insuportabili. Sper ca negativitatea voastră să rămână în comentarii și să nu fie direcționată către familiile voastre. Crăciun fericit, fulgilor de zăpadă”, a reacționat senatorul republican, tot pe X.

