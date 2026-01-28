B1 Inregistrari!
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit

Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 16:47

Sursa foto simbol: Freepik

Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit într-un accident rutier produs în Germania. După ce știrea greșită despre el s-a răspândit, omul a trimis un mesaj pe rețelele sociale să-și liniștească apropiații.

Un şofer român de TIR, mort în presa italiană

Românul lucrează la o firmă din Italia. Săptămâna trecută, doi şoferi de la această firmă au fost implicați într-un accident produs pe A44 din Germania și au murit. Poliția germană a susținut că de vină a fost neadaptarea vitezei la poleiul de pe carosabil.

Unul dintre şoferi a fost identificat ca fiind cetăţean italian. Naționalitatea celui de-al doilea a fost stabilită mai greu și până ca autoritățile germane să descopere că e cetățean moldovean, presa italiană a speculat că ar fi român.

După ce a apărut ştirea pe site-ul primalariviera.it, românul a postat imediat un mesaj pe rețelele sociale pentru şi-a liniştit familia şi prietenii.

„Îmi pare rău pentru colegii mei care au murit, dar eu sunt viu”, a transmis românul, potrivit Observator News.

