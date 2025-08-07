B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete

Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 12:58
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ

Un soldat american a fost arestat miercuri. El a încercat să divulge date despre tancurile M1A2 Abrams către serviciile de informații ruse, potrivit Departamentului de Justiție.

Ce s-a întâmplat

Taylor Adam Lee, un soldat american în vârstă de 22 de ani, aflat în activitate la baza Fort Bliss din Texas, este acuzat că a încercat să trimită informații secrete despre apărarea SUA și să exporte date tehnice sensibile fără autorizație, conform Observator.

Tânărul deținea un permis de securitate de nivel „top secret” și ar fi încercat să transmită informații despre funcționarea și vulnerabilitățile tancului M1A2 Abrams, principalul tanc de luptă al armatei SUA, în schimbul cetățeniei ruse.

El ar fi predat un card de memorie cu documente și date legate de acest tanc și de alte operațiuni militare americane unei persoane pe care o credea ofițer de informații rus. Cardul ar fi fost predat luna trecută.

Ce spun oficialii

„Arestarea de astăzi este un semnal clar pentru oricine se gândește să trădeze SUA, mai ales pentru militarii care au jurat să-și apere țara. FBI și partenerii săi vor face tot ce le stă în putință pentru a proteja americanii și informațiile clasificate”, a transmis Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI.

Lee nu a pledat încă în fața instanței. Procesul va avea loc la tribunalul federal din districtul de vest al statului Texas.

„Soldații care își încalcă jurământul și devin amenințări din interior vor fi prinși și trași la răspundere. Vom continua să protejăm personalul Armatei și echipamentele militare”, a declarat generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul Counterintelligence Command al Armatei SUA.

