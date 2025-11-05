B1 Inregistrari!
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață

B1.ro
05 nov. 2025, 08:41
Sursă foto simbol: Freepik/ @bearfotos
  1. Ce conțineau scrisorile trimise de spital familiilor pacienților
  2. Ce a transmis spitalul

Un spital din SUA a trimis din greșeală peste 500 de scrisori de condoleanțe familiilor pacienților, informându-i că au decedat.

Ce conțineau scrisorile trimise de spital familiilor pacienților

Scrisorile trimise de spital începeau prin transmiterea condoleanțelor, iar apoi, mesajul continua cu modul de stabilire a succesiunii averii și achitarea datoriilor pacientului. Adevărata problemă nu era modul de abordare, ci faptul că pacienții ai căror familii au primit astfel de scrisori erau încă în viață. Unii pacienți nici nu fuseseră internați în spital din cauza unor afecțiuni grave.

O femeie a vorbit despre scrisoarea pe care a primit-o de la MaineHealth joia trecută, mărturisit că a fost de-a dreptul șocată când i-a citit conținutul.

„A fost destul de supărător să o deschid. De ce ar spune că sunt moartă? A fost cu adevărat șocant și tulburător”, a mărturisit femeia, potrivit The Sun.

Pacienta se temea că spitalul ar fi putut-o declara decedată și statului. Fără să ezite, femeia a sunat la Patient First Financial Services pentru a le confirma că este încă în viață.

„A spus că este conștient de problemă și că vor trimite scrisori de scuze, nu o scrisoare, așa că cred că sunt și alte persoane. A continuat, prin a-mi spune: «Mă bucur să aud că ești încă în viață și sănătoasă». Eu i-am răspuns: «Da, și eu». Și acesta a fost sfârșitul conversației”, a mai povestit femeia..

Nu doar faptul că a fost declarată decedată a înfuriat-o pe pacientă, ci și că spitalul a pretins sume de bani pentru achitarea datoriilor. „Am făcut niște analize, nici măcar nu am fost internată în spital pentru ceva grav de care aș fi putut muri. Nici măcar nu știu de unde au luat aceste informații”, a adăugat femeia. 

Ce a transmis spitalul

MaineHealth a recunoscut problema și a susținut că lucrează la remedierea ei.

„O eroare în sistemul informatic al MaineHealth a dus la trimiterea accidentală de scrisori către 531 de pacienți, indicând că sunt decedați, oferind în același timp informații despre rezolvarea succesiunii lor”, a declarat compania într-un comunicat.

Organizația non-profit a clarificat că niciun pacient nu a fost declarat oficial decedat.

