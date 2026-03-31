Un stat din America ar putea redenumi în curând Aeroportul Internațional Palm Beach în „Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump”. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a semnat deja proiectul de lege.

Proceduri pentru un stat din America

Odată ce măsura va primi acordul de la Administrația Federală a Aviației, aceasta ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie. Această decizie impune ca toate înregistrările oficiale ale guvernului, inclusiv hărțile, să utilizeze noua denumire. Totodată, aeroportul din Palm Beach ar urma să primească și un nou cod oficial de identificare, respectiv „DJT”, scrie .

Reprezentanta statului Florida, Meg Weinberger, a fost cea care a introdus acest proiect de lege. De asemenea, ea a fost prezentă anterior și la dezvelirea semnalizării pentru bulevardul redenumit „President Donald J. Trump Boulevard”. Politiciana s-a declarat entuziasmată de noua inițiativă legislativă.

„Sunt mândru că am jucat un rol în realizarea acestui lucru și aștept cu nerăbdare aeroportul unde măreția își va lua avânt”, a declarat Weinberger, la acea vreme.

Imaginea președintelui pe bunurile publice

Dincolo de acest aeroport și de drumul redenumit, Donald Trump sau aliații săi au încercat să își pună numele pe numeroase alte entități, inclusiv Centrul Kennedy sau Institutul SUA pentru Pace. Lista mai cuprinde site-ul administrației pentru medicamente pe bază de rețetă, un „card de aur”, monede și chiar un avion de vânătoare. De asemenea, Departamentul Trezoreriei a anunțat că semnătura lui va figura pe viitoarele bancnote americane, o premieră pentru un președinte în exercițiu.

Disputele privind drepturile de licență

Democrații din Florida și-au exprimat îngrijorarea că familia fostului președinte ar putea profita financiar de pe urma schimbării numelui aeroportului. Suspiciunile au apărut după ce Organizația Trump a depus cereri de înregistrare a mărcii comerciale. Totuși, reprezentanții companiei au negat orice beneficiu material, subliniind că brandingul pentru aeroport va fi oferit gratuit.

Kimberly Benza a explicat situația drepturilor de licență pentru a clarifica poziția organizației.

„Pentru a fi clar, președintele și familia sa nu vor primi nicio redevență, taxă de licențiere sau contraprestație financiară din redenumirea propusă a aeroportului”, a declarat Kimberly Benza, directoarea operațiunilor executive a Organizației Trump.

Benza a mai adăugat că, deși proiectul necesită un acord de licență, aceștia sunt „dispuși să ofere acest drept comitatului său natal, fără costuri suplimentare”.