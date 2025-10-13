O fregată a Marinei Franceze a fost mobilizată, în weekend, în largul coastelor Bretaniei pentru a supraveghea un submarin rusesc care operează la suprafață. Potrivit Comandamentului Maritim al NATO, este vorba despre submarinul rusesc Novorossiisk, suspectat că ar fi grav avariat și ar prezenta un risc de explozie.

„Noi. Vă. Supraveghem. O fregată a Marinei Franceze desfășoară o misiune de supraveghere a zonelor maritime ale Alianței, marcând prezența unui submarin rusesc care operează la suprafață în largul coastelor Bretaniei. NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă și conștientizare maritimă de-a lungul Atlanticului”, a transmis comandamentul NATO într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, subliniind că Alianța își menține prezența și vigilența în Atlanticul de Nord, potrivit .

Ce tip de navă este Novorossiisk

(B-261) este un submarin de atac diesel-electric din clasa Project 636.3 Improved Kilo II, construit în Rusia în 2010 și livrat flotei Mării Negre în 2014. Cu o lungime de 74 de metri și o autonomie de 45 de zile, nava poate atinge adâncimi de până la 300 de metri. Este echipată cu torpile, mine și rachete de croazieră Kalibr, similare rachetelor americane Tomahawk.

Un submarin rusesc, pericol de explozie. Unde ar fi fost avariat

Surse ruse independente au relatat, la sfârșitul lunii septembrie, că submarinul Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în apropierea Gibraltarului, una dintre cele mai strategice zone maritime din lume. O scurgere de combustibil diesel ar fi provocat un risc semnificativ de explozie la bord. Deși informațiile nu au fost confirmate oficial, Marina Franceză și NATO monitorizează îndeaproape situația.

Incidentul aduce în memorie dezastrul submarinului nuclear Kursk, scufundat în anul 2000, când 118 marinari ruși și-au pierdut viața. Experții militari, precum Alexandre Vautravers, avertizează că submarinele din clasa Kilo nu sunt considerate nave de ultimă generație, ci modele concepute pentru producție în serie și export.

Un submarin rusesc, avariat. Ce urmează să facă NATO

NATO a anunțat că va continua supravegherea zonelor maritime strategice, în special în contextul tensiunilor crescute dintre Rusia și statele membre ale Alianței. Fregata franceză implicată în misiune rămâne în proximitatea submarinului rusesc, pregătită să intervină în cazul unui incident major.