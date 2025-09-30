Un tânăr și-a șocat familia și prietenii, după ce s-a prezentat nevătămat la ceea ce trebuia să fie propria lui înmormântare.

Cum s-a produs eroarea

Săptămâna trecută, un tânăr a fost lovit mortal de un camion, pe o din Argentina. În ciuda încercărilor lor, polițiștii nu au putut identifica victima, pentru că față îi fusese complet mutilată și nici nu avea asupra sa vreun document sau obiect care ar fi putut ajuta la procesul de identificare.

Vestea tragediei s-a răspândit rapid, iar a doua zi, o femeie s-a prezentat la și a spus că cadavrul ar putea al fiului ei, care dispăruse de câteva zile. Potrivit autorităților locale, femeia și-a recunoscut fiul după îmbrăcăminte și unele trăsături fizice.

Familia victimei a început pregătirile pentru înmormântare, însă, în timpul evenimentului funebru, tânărul care se presupunea că este în sicriu și-a făcut apariția nevătămat. Le-a adus la cunoștință celor prezenți că s-a produs o greșeală și că nu el este cel care a murit în accidentul de pe autostradă.

„A fost o emoție imensă. Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns. Adevărul este că am fost uluiți”, a spus o femeie prezentă la înmormântare, potrivit .

Unde fusese tânărul dat dispărut

Poliția a fost informată despre eroarea care s-a produs și a aranjat un interogatoriu cu tânărul de 22 de ani, despre care familia credea că a murit. Acesta a recunoscut că, în timp ce familia sa a ridicat corpul victimei accidentului rutier, el era plecat de acasă de câteva zile și nu mai comunicase cu niciuna dintre rudele sale. Potrivit mamei sale, tânărul are probleme cu consumul de droguri.

„Dorim să clarificăm publicului faptul că poliția din Tucumán a tratat problema cu cea mai mare seriozitate. Presupusul decedat avea probleme de dependență și, potrivit mamei sale, acesta fusese plecat de acasă de câteva zile. Apoi, femeia s-a prezentat la secția de poliție”, a explicat comisarul Juan Pablo Gómez.

Ce s-a întâmplat cu victima accidentului rutier

Vestea despre această eroare a făcut o a doua familie să se prezinte la morgă pentru a recunoaște și recupera cadavrul. Se pare că corpul neînsuflețit aparținea unui bărbat de 28 de ani, a cărui dispariție fusese raportată cu câteva zile înainte. Victima a fost, în cele din urmă, returnată membrilor familiei și înmormântată.