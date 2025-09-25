Doi adolescenți din Pennsylvania au fost acuzați după ce un tânăr de 17 ani a fost lăsat mort, iar un tânăr de 20 de ani a rămas cu „vătămări cranio-cerebrale catastrofale” permanente, în urma unor trenduri periculoase de pe TikTok.

Ce prevedea provocarea periculoasă de pe TikTok

Procurorul districtual al comitatului Northampton, Stephen Baratta, a anunțat acuzațiile într-o conferință de presă de marți, 22 septembrie, precizând că în comitat au fost „desfășurate două anchete penale care implică utilizarea periculoasă și imprudentă a unui automobil pentru a crea ceea ce sunt cunoscute sub numele de provocări de cascadorii”.

„Este important ca publicul să înțeleagă că aceste provocări pot avea consecințe grave, în lumea reală, creând un risc semnificativ pentru participanți și, uneori, și pentru trecători”, a spus Baratta.

Potrivit lui Baratta, acuzațiile de omor din culpă au fost aduse împotriva unui șofer minor, în vârstă de 17 ani, cu privire la o provocare organizată în dimineața zilei de 1 iunie în parcarea Liceului Freedom.

Șoferul este acuzat că a folosit o frânghie pentru a lega o masă pliabilă răsturnată de spatele automobilului său și apoi a tras masa prin parcare, în timp ce un prieten minor, de asemenea, în vârstă de 17 ani, stătea așezat pe masă.

Se spune că șoferul „și-a condus nesăbuit vehiculul cu o viteză semnificativă, astfel încât l-a izbit pe șoferul care stătea pe masă de un alt vehicul parcat”, rezultând moartea șoferului, potrivit .

Val de incidente

Într-un incident separat din martie, o șoferiță în vârstă de 19 ani ar fi condus vehiculul în timp ce prietena ei în vârstă de 20 de ani stătea pe portbagaj.

„Această provocare a implicat o prietenă care se plimba pe spatele unui vehicul în mișcare în timp ce acesta trecea prin parcarea de pe autostrada William Penn”, a spus Baratta. „Din păcate, prietena a fost aruncată din vehiculul în mișcare și a suferit răni catastrofale la cap, care vor fi de natură permanentă.”

Șoferul în vârstă de 19 ani se confruntă cu acuzații precum agresiune agravată, agresiune agravată cu vehicul, conducere neglijentă și persoane agățate de un vehicul.

Baratta a spus că, deși anchetele în ambele cazuri rămân deschise, oficialii au stabilit că niciunul dintre tinerii șoferi din cazuri nu avea „gândire criminogenă”.

„Cu alte cuvinte, nu plănuiau să-și rănească victima”, a spus Baratta. „Totuși, în ambele incidente, acțiunile acestor șoferi au fost atât de neglijente și imprudente încât au constituit o stare de spirit criminală și culpabilă.”

El a menționat că părinții victimelor au înțeles că copiii lor „au fost de acord să participe” la „provocările TikTok”.

Cu toate acestea, aceștia sunt „îngrijorați că, dacă nu se vor aduce acuzații, doar victimele vor plăti prețul suprem pentru rănile suferite și nu șoferii care au cauzat efectiv rănile”, a spus Baratta.

„Le-am promis acestor familii că, în schimbul recunoașterii de către acești șoferi că s-au angajat în acest comportament criminal imprudent, va exista o răspundere publică și că, după finalizarea cu succes a unei perioade de supraveghere, acești inculpați vor avea oportunitatea de a solicita ștergerea acuzațiilor lor penale”, a spus Baratta.

El a menționat că ambii șoferi sunt infractori la prima lor încercare și că nu anticipează că va exista un proces.

Șoferii adolescenți nu au fost identificați public. Deși victimele nu au fost numite de autorități, David Nagy, în vârstă de 17 ani, a fost identificat ca fiind victima care a murit după ce a participat la o cascadorie de surfing pe masă trasă de o mașină, potrivit Fox News.

Ce măsuri au luat reprezentanții platformei

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat pentru ABC News că va fi eliminat de pe platformă conținutul care „promovează comportamente periculoase care pot duce la vătămări grave”.

„Pentru a descuraja și mai mult postarea sau reproducerea unui astfel de conținut, redirecționăm căutările similare, cum ar fi «surfing pe masă», către pagina noastră de asistență pentru resurse online”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru ABC News.

Potrivit purtătorului de cuvânt, între ianuarie și martie, „99,8% dintre videoclipurile eliminate pentru încălcarea politicii TikTok privind activitățile și provocările periculoase au fost eliminate proactiv, 92,4% dintre acestea neavând nicio vizualizare”.