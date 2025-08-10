B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane

Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 12:07
Un telescaun din Rusia s-a prăbușit. Au fost rănite 12 persoane
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

Mai multe persoane au fost rănite după ce un telescaun s-a rupt brusc, în Rusia. Patru oameni au căzut direct într-un lac, şase pe pământ, iar alții au rămas blocați în aer. Printre victime, se numără și un copil.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Telescaun din 1968

Ce s-a întâmplat

Totul avut loc în regiunea muntoasă Kabardino-Balkaria din sudul Rusiei. Oamenii au căzut de la o înălțime de aproape doi metri.

Serviciile de urgență au petrecut peste o oră încercând să ajungă la oamenii implicați în accident. Ei căzuseră într-o zonă împădurită.

În urma acestora, persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital. Unul dintre răniți este în stare critică, potrivit ministerului regional al sănătății.

De asemenea, treisprezece persoane au rămas atârnate pe scaune și au fost evacuate de serviciile de urgență, potrivit Daily Mail, citat de Observator.

Telescaun din 1968

Telescaunul a fost construit în 1968, iar serviciile de urgență consideră că uzura cablurilor a fost „cauza preliminară a accidentului”.

Mai mult, presa locală spune că au existat mai multe reclamații cu privire la starea telecabinei. Turiștii au descris-o ca fiind „ruginită” și „veche”.

