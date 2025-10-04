B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)

Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)

Ana Beatrice
04 oct. 2025, 14:24
Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський
Cuprins
  1. Cum s-a produs atacul în care un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî
  2. Ce a transmis Volodimir Zelenski despre acest atac

Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî, în orașul Șostka, sâmbătă. Președintele Volodimir Zelenski spune că cel puțin 30 de persoane au fost rănite. Momentul a fost descris de liderul de la Kiev drept un act de teroare împotriva civililor, iar autoritățile locale au mobilizat echipele de salvare pentru a acorda asistență victimelor.

Cum s-a produs atacul în care un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî

Atacul cu drone rusești din regiunea Sumî a vizat un tren aflat în gara orașului Șostka, chiar în momentul în care pasagerii urcau sau coborau din vagoane, iar angajații companiei naționale de căi ferate, Ukrzaliznytsia, își desfășurau activitatea. Una dintre drone a lovit direct zona gării, provocând o explozie puternică ce a dus la rănirea a cel puțin 30 de persoane, pasageri și personal feroviar deopotrivă.

Autoritățile locale au avertizat că numărul victimelor ar putea crește, întrucât unele persoane sunt în stare gravă, iar echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături. La fața locului au intervenit imediat serviciile de urgență, care acordă îngrijiri medicale răniților și evaluează amploarea pagubelor materiale, în timp ce circulația feroviară a fost perturbată semnificativ.

Ce a transmis Volodimir Zelenski despre acest atac

Președintele Zelenski a postat pe X un mesaj în care a descris atacul drept „sălbatic” și a publicat imagini cu un vagon avariat, cu incendiu și ferestre sparte.El a precizat că serviciile de urgență sunt la fața locului și lucrează, dar a subliniat că Rusia „nu putea să nu știe” că lovesc civili, deci, în opinia sa, este un atac deliberat asupra populației civile. Președintele a mai insistat că „nu este suficient să ne exprimăm superficial acum” și a cerut transformarea sprijinului politic în acțiuni concrete.

