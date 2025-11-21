B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență

Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 18:15
Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns o drumeție obișnuită să se transforme într-un coșmar
  2. Cum reacționează comunitatea după atac

Un urs a atacat joi un grup de elevi aflați într-o zonă rurală din Columbia Britanică, în vestul Canadei. Scenele au fost de o violență neașteptată, iar copiii au intrat în panică încercând să fugă din calea animalului.

În total, unsprezece persoane au fost rănite, printre ele și minori, iar câteva victime sunt în stare gravă.

Cum a ajuns o drumeție obișnuită să se transforme într-un coșmar

Liniștea unui traseu din regiunea Bella Coola, aflată la aproape 700 km nord-vest de Vancouver, a fost spulberată joi după-amiază de un urs grizzly agresiv. Mama unui băiat de 10 ani a declarat pentru Canadian Press că fiul ei a ajuns atât de aproape de animal încât „i-a simțit chiar blana”. Copilul a reușit apoi să fugă pentru a-și salva viața.

De asemenea, un profesor a încercat să-i protejeze pe copii, poziționându-se între ei și urs. El a „încasat totul”, după cum a relatat femeia. Grav rănit, acesta a fost transportat cu elicopterul la spital.

Autoritățile Nuxalk au confirmat natura agresivă a animalului, care nu fusese încă prins până joi seara. Comunitatea a transmis un mesaj de alertă, cerând localnicilor să rămână în case și să evite autostrada.

Cum reacționează comunitatea după atac

Școala Acwsalcta, administrată de Prima Națiune Nuxalk din Bella Coola, a anunțat pe Facebook că va fi închisă vineri. În plus, instituția a precizat că elevii vor avea acces la consiliere.

„Este greu să știi ce să spui în aceste momente foarte grele. Suntem atât de recunoscători pentru echipa noastră și studenții noștri”, se arată în postare.

Și șeful națiunii Nuxalk, Samuel Schooner, a spus că oamenii sunt profund afectați. „Suntem devastaţi pentru persoanele şi familiile afectate de accidentul cu ursul. Toate persoanele implicate primesc asistenţă medicală, iar prioritatea noastră este să le garantăm siguranţa”, a mai precizat acesta într-un comunicat.

Tags:
Citește și...
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Externe
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Externe
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Externe
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Externe
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
Europol avertizează: Infractorii recrutează copii pentru crime și spionaj prin intermediul jocurilor video. Cum reușesc să îi ademenească
Externe
Europol avertizează: Infractorii recrutează copii pentru crime și spionaj prin intermediul jocurilor video. Cum reușesc să îi ademenească
Cadoul cu care Donald Trump l-a așteptat pe Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Același dar a fost primit și de Elon Musk și Beniamin Netanyahu
Externe
Cadoul cu care Donald Trump l-a așteptat pe Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Același dar a fost primit și de Elon Musk și Beniamin Netanyahu
Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
Externe
Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
Externe
Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
Externe
Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
Ultima oră
19:11 - ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
18:57 - România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
18:55 - Bolojan sugerează parlamentarilor să-și taie sumele forfetare cu 10%. Deputații și senatorii cheltuie anual 100 milioane de lei fără acte justificative
18:03 - Bolojan anunță lichidarea companiilor de stat falimentare. Pierderi de 1,2 miliarde produse de 27 de companii
17:45 - Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Catalin Drula
17:24 - Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
17:11 - Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
17:11 - Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
16:59 - Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
16:55 - Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”