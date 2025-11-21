De asemenea, un profesor a încercat să-i protejeze pe copii, poziționându-se între ei și urs. El a „încasat totul”, după cum a relatat femeia. Grav rănit, acesta a fost transportat cu elicopterul la spital.
Autoritățile Nuxalk au confirmat natura agresivă a animalului, care nu fusese încă prins până joi seara. Comunitatea a transmis un mesaj de alertă, cerând localnicilor să rămână în case și să evite autostrada.
Cum reacționează comunitatea după atac
Școala Acwsalcta, administrată de Prima Națiune Nuxalk din Bella Coola, a anunțat pe Facebook că va fi închisă vineri. În plus, instituția a precizat că elevii vor avea acces la consiliere.
„Este greu să știi ce să spui în aceste momente foarte grele. Suntem atât de recunoscători pentru echipa noastră și studenții noștri”, se arată în postare.
Și șeful națiunii Nuxalk, Samuel Schooner, a spus că oamenii sunt profund afectați. „Suntem devastaţi pentru persoanele şi familiile afectate de accidentul cu ursul. Toate persoanele implicate primesc asistenţă medicală, iar prioritatea noastră este să le garantăm siguranţa”, a mai precizat acesta într-un comunicat.