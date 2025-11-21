Un urs a atacat joi un grup de elevi aflați într-o zonă rurală din Columbia Britanică, în vestul Canadei. , iar copiii au intrat în panică încercând să fugă din calea animalului.

În total, unsprezece persoane au fost rănite, printre ele și minori, iar câteva victime sunt în stare gravă.

Cum a ajuns o drumeție obișnuită să se transforme într-un coșmar

Liniștea unui traseu din regiunea Bella Coola, aflată la aproape 700 km nord-vest de Vancouver, a fost spulberată joi după-amiază de un urs grizzly agresiv. Mama unui băiat de 10 ani a declarat pentru că fiul ei a ajuns atât de aproape de animal încât „i-a simțit chiar blana”. Copilul a reușit apoi să fugă pentru a-și salva viața.