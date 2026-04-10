Ce secrete ascunde una dintre cele mai mari comori ale antichității

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 20:10
Muzeul Luvru sursa foto: B1tv.ro
Cuprins
  1. Cum a fost găsită accidental una dintre cele mai mari comori din istorie
  2. Ce detalii ascunde Venus din Milo
  3. De ce este atât de controversată sculptura

Una dintre cele mai mari comori ale arheologiei, cunoscută sub numele de Venus din Milo, a fascinat lumea.

Cum a fost găsită accidental una dintre cele mai mari comori din istorie

Povestea acestei capodopere a început pe 8 aprilie 1820, când un fermier grec a găsit fragmente de marmură în timp ce își lucra pământul pe insula Milos.

Marinarul francez Olivier Voutier l-a încurajat să continue săpăturile, fiind scoase la lumină două bucăți mari ale sculpturii, o mână care ținea un măr și alte elemente decorative.

După negocieri tensionate, statuia a fost cumpărată de Franța și oferită regelui Ludovic al XVIII-lea. Acesta a decis ca sculptura să fie expusă la Muzeul Luvru începând cu anul 1821, unde a rămas până în prezent.

Ce detalii ascunde Venus din Milo

Realizată din marmură de Paros și având o înălțime de peste doi metri, statuia o reprezintă cel mai probabil pe Afrodita, zeița iubirii.

Figura are o poziție elegantă, cu greutatea pe piciorul drept, iar în timp ce chipul are trăsături idealizate, trunchiul este redat extrem de realist.

Un aspect intrigant este lipsa brațelor, dar și a lobilor urechilor sau a unei părți din picior. Există indicii că brațul drept era susținut inițial de un element metalic, iar mantia elaborată pe partea dreaptă sugerează că opera a fost creată pentru a fi privită dintr-un anumit unghi.

De ce este atât de controversată sculptura

Deși este celebrată mondial, opera stârnește dispute aprinse în rândul specialiștilor din cauza originilor sale. O inscripție pierdută ulterior ar fi indicat numele sculptorului Alexandros din Antiohia, însă această ipoteză este contestată, scrie Adevărul.

De asemenea, dacă inițial s-a crezut că aparține perioadei clasice, studiile moderne arată că este o operă elenistică, realizată între anii 160 și 110 î.Hr. Lipsa brațelor a dat naștere multor teorii: varianta principală este că zeița ținea mărul discordiei, dar alți cercetători propun ipoteza unui scut sau a unui grup statuar complex.

Citește și...
Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
Externe
Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
Externe
Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
Externe
Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
Externe
Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul oceanului
Externe
Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul oceanului
Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Externe
Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez
Externe
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez
Un câine robot cu chipul lui Elon Musk a stârnit reacții pe străzile din San Francisco
Externe
Un câine robot cu chipul lui Elon Musk a stârnit reacții pe străzile din San Francisco
Cutremur în lumea modei: Stefano Gabbana s-a retras din conducerea D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux
Externe
Cutremur în lumea modei: Stefano Gabbana s-a retras din conducerea D&G. Ce se va întâmpla cu brandul de lux
Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”
Externe
Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”
Ultima oră
20:45 - Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște
20:43 - Momentul în care o vânzătoare e snopită în bătaie de un bărbat, dintr-un motiv incredibil. Agresorul a fost arestat (VIDEO)
20:39 - Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
20:10 - Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
20:02 - Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
19:45 - Gigi Becali l-a sfătuit pe Răzvan Lucescu ce să facă pentru sufletul tatălui său: „Acum, numai el poate să-l ajute”
19:36 - Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
19:33 - Avantajele nebănuite ale vieții conjugale. Riscul de cancer scade pentru persoanele căsătorite (studiu)
19:20 - Ce l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la Mircea Lucescu: „Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri… am rămas mască”
19:13 - Fermierii români vând laptele sub prețul pieței. Peste 1.500 de vaci au fost trimise la abator