Michael Guillen, doctor în fizică, matematică și astronomie, fost profesor de fizică la Harvard, crede că a identificat locația exactă a Raiului, pornind de la cercetările celebrului astronom american Edwin Hubble.

Ce spune Michael Guillen despre extinderea universului

Dr. Michael Guillen susține că universul se extinde și cu cât un obiect e mai îndepărtat, cu atât se îndepărtează mai mult de noi și o face mai repede.

„Teoretic, o galaxie aflată la 273 de miliarde de trilioane (273.000.000.000.000.000.000.000) de mile distanță de Pământ s-ar mișca cu 186.000 mile pe secundă, adică cu viteza luminii”, scrie el într-un articol pentru citat de

Profesorul mai spune că aceste obiecte îndepărtate fac parte din ceea ce e cunoscut drept Orizontul Cosmic.

Dincolo de acest prag există alte galaxii, dar sunt atât de îndepărtate de noi încât ne vor rămâne pentru totdeauna nedetectabile, oricât de avansate vor deveni telescoapele.

Unde e Raiul, în viziunea lui Michael Guillen

Majoritatea astronomilor cred că la aceste obiecte extrem de îndepărtate nu există nimic deosebit, în afară de faptul că nu le vom putea niciodată observa. Dar Guillen are o altă părere.

„Cele mai bune observații astronomice, precum și teoriile lui Einstein arată că timpul se oprește la Orizontul Cosmic. La acea distanță, undeva în adâncul spațiului, nu există trecut, prezent sau viitor, ci doar atemporalitate”, explică omul de știință.

Pentru el, această zonă a universului ce nu va putea fi niciodată observată de om e locația Raiului: „Ca om de știință, înțeleg importanța definițiilor. Potrivit Bibliei, cel mai jos nivel al Raiului e atmosfera Pământului. Nivelul mediu al Raiului e spațiul cosmic, iar cel mai înalt nivel al Raiului e locul despre care vorbim, locul unde e Dumnezeu”.

Michael Guillen mai crede că lucrurile din acel spațiu de neobservat pentru om nu sunt unele oarecare, ci posedă caracteristici extraordinare, conform descrierilor biblice ale Raiului. Profesorul crede că în acel spațiu locuiesc și „ființe nemateriale, atemporale”, reprezentând sufletele deloc decedați.