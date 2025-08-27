B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă

Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă

George Lupu
27 aug. 2025, 16:34
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Sursa Foto: hepta.ro

Producătorul german Rheinmetall deschide cea mai mare fabrică de producție de obuze de artilerie din Europa, lângă Hanovra. Întreprinderea va produce până la 350.000 de obuze pe an, după ce va atinge capacitatea maximă în 2027.

Cuprins

  • Unde se va deschide cea mai mare fabrică de producție de obuze
  • Investiții importante făcute de Rheinmetall

Unde se va deschide cea mai mare fabrică de producție de obuze

Temelia întreprinderii a fost pusă în prezența fostului cancelar german Olaf Scholz la începutul anului 2024. Pe 27 august, după o ușoară întârziere, va avea loc ceremonia de deschidere a fabricii, la care vor participa CEO-ul companiei, Armin Papperger, ministrul de finanțe și vicecancelarul german, Lars Klingbeil, ministrul apărării al țării, Boris Pistorius, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Întreprinderea a fost construită în Unterlüß, lângă Hanovra. Conform planului, fabrica va produce până la 350.000 de obuze pe an, după atingerea capacității maxime în 2027. Întreprinderea va fi formată din două clădiri. Una dintre ele va produce obuze de artilerie de 155 mm, iar cealaltă va produce echipamente. Rheinmetall intenționează, de asemenea, să înceapă producția de artilerie rachetă la această fabrică începând cu 2026.

Conform publicației, investiția totală în acest proiect este de aproximativ 500 de milioane de euro. Se specifică faptul că la fața locului vor fi create peste 500 de locuri de muncă, potrivit Bloomberg.

În plus, Rheinmetall a finalizat recent un alt proiect major în Germania. O fabrică a fost construită în Weeze, lângă granița cu Olanda. Întreprinderea produce secțiuni centrale de fuselaj pentru avionul de vânătoare F-35 de la Lockheed Martin Corp.

Investiții importante făcute de Rheinmetall

De asemenea, CEO-ul companiei, Armin Papperger, a anunțat construcția unei fabrici de producție de muniții în Bulgaria. Mai mult, producătorul are întreprinderi în Spania și Ungaria. O fabrică este construită și în Lituania, iar negocierile sunt în curs de desfășurare cu guvernul Letoniei.

Rheinmetall intenționează să construiască o fabrică de producție de muniții în Ucraina. În august, Papperger a anunțat că proiectul a fost amânat temporar din cauza birocrației.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, a purtat pe 13 august o conversație telefonică cu directorul general al companiei. Potrivit acestuia, s-a discutat despre un proiect comun pentru construirea unei fabrici de producție de obuze de artilerie. Shmyhal a explicat că cooperarea cu Rheinmetall acoperă vehicule blindate, muniții și apărare antiaeriană.

La începutul acestui an, directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger – cel mai puternic magnat al armelor din Europa – a fost subiectul unei tentative de asasinat din partea agenților ruși, care a fost dejucat de Statele Unite și Germania.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Externe
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Externe
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia
Externe
Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Externe
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
Externe
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
Externe
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Externe
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Externe
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Externe
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Externe
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Ultima oră
18:38 - Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
18:30 - Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
18:23 - Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
18:05 - Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
18:01 - Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
17:35 - Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
17:33 - România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
17:27 - Mihai Tudose, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu știe economie / Dacă aș veni mâine aș face TVA-ul 15-17%”
17:07 - Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
17:00 - Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit