Producătorul german Rheinmetall deschide cea mai mare fabrică de producție de obuze de artilerie din Europa, lângă Hanovra. Întreprinderea va produce până la 350.000 de obuze pe an, după ce va atinge capacitatea maximă în 2027.

Cuprins

Unde se va deschide cea mai mare fabrică de producție de obuze

Investiții importante făcute de Rheinmetall

Temelia întreprinderii a fost pusă în prezența fostului cancelar german Olaf Scholz la începutul anului 2024. Pe 27 august, după o ușoară întârziere, va avea loc ceremonia de deschidere a fabricii, la care vor participa CEO-ul companiei, Armin Papperger, ministrul de finanțe și vicecancelarul german, Lars Klingbeil, ministrul apărării al țării, Boris Pistorius, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Întreprinderea a fost construită în Unterlüß, lângă Hanovra. Conform planului, fabrica va produce până la 350.000 de obuze pe an, după atingerea capacității maxime în 2027. Întreprinderea va fi formată din două clădiri. Una dintre ele va produce obuze de artilerie de 155 mm, iar cealaltă va produce echipamente. Rheinmetall intenționează, de asemenea, să înceapă producția de artilerie rachetă la această fabrică începând cu 2026.

Conform publicației, investiția totală în acest proiect este de aproximativ 500 de milioane de euro. Se specifică faptul că la fața locului vor fi create peste 500 de locuri de muncă, potrivit .

În plus, Rheinmetall a finalizat recent un alt proiect major în Germania. O fabrică a fost construită în Weeze, lângă granița cu Olanda. Întreprinderea produce secțiuni centrale de fuselaj pentru avionul de vânătoare F-35 de la Lockheed Martin Corp.

De asemenea, CEO-ul companiei, Armin Papperger, a anunțat construcția unei fabrici de producție de muniții în Bulgaria. Mai mult, producătorul are întreprinderi în Spania și Ungaria. O fabrică este construită și în Lituania, iar negocierile sunt în curs de desfășurare cu guvernul Letoniei.

Rheinmetall intenționează să construiască o fabrică de producție de muniții în Ucraina. În august, Papperger a anunțat că proiectul a fost amânat temporar din cauza birocrației.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, a purtat pe 13 august o conversație telefonică cu directorul general al companiei. Potrivit acestuia, s-a discutat despre un proiect comun pentru construirea unei fabrici de producție de obuze de artilerie. Shmyhal a explicat că cooperarea cu Rheinmetall acoperă vehicule blindate, muniții și apărare antiaeriană.

