B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”

Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 22:00
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Sursa foto:: Hepta - Zuma Press / POU

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat atitudinea Ungariei față de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

El a declarat că, în timp ce Rusia acceptă în cele din urmă ideea integrării europene a Kievului, Budapesta rămâne izolată în opoziția sa, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Poziția Ungariei, în contrast cu restul Uniunii
  • Argumente privind securitatea europeană
  • Deschidere pentru dialog cu Budapesta

Poziția Ungariei, în contrast cu restul Uniunii

Președintele Ucrainei a spus că există un consens general în Europa pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dar Ungaria continuă să conteste acest lucru.

Într-o conferință de presă cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, Zelenski a declarat:

„În sfârșit, primim semnale din Rusia că acum acceptă aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. E păcat că acceptă realitatea cu atât de mult întârziere. Din 2013, Rusia a mers spre această idee simplă, dar acum și alți prieteni mari ai Rusiei din Europa trebuie să o audă. Dacă nici măcar Putin nu se opune, atunci poziția unor țări, în special Ungaria, privind clusterele în negocieri pare cu adevărat ciudată,”, a spus acesta, conform Ukrinform.

Argumente privind securitatea europeană

Liderul ucrainean a subliniat că aderarea țării sale la Uniunea Europeană ar oferi o garanție de securitate atât economică, cât și geopolitică.

„Este important ca toată lumea să vadă Ucraina ca parte a Uniunii Europene. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă o schimbare semnificativă. Este o garanție de securitate. Aceasta se referă atât la securitatea economică, cât și la cea geopolitică. Sunt recunoscător tuturor celor care percep situația în acest mod. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este susținută și de Statele Unite, care consideră că securitatea noastră pe continent ar trebui să fie o cauză comună europeană”, a mai spus Zelenski

El a menționat, de asemenea, discuțiile avute la Paris cu președintele SUA, Donald Trump, referitoare la securitatea energetică a continentului.

„Ieri, de altfel, în cadrul unei conversații cu președintele Trump, s-a discutat mult despre securitatea energetică. Și (despre) cum să reducem veniturile Rusiei. Președintele Trump a fost nemulțumit de faptul că europenii cumpără petrol și gaz rusesc. Acest lucru se aplică, în special, politicilor unor țări europene – Slovacia, Ungaria și probabil și altor țări. Astăzi, voi discuta despre acest lucru cu prim-ministrul Slovaciei mai târziu. Sperăm că și ceilalți vecini vor auzi semnalele relevante” a adăugat Zelenski, conform sursei citate.

Deschidere pentru dialog cu Budapesta

Zelenski a declarat că nu există motive legale pentru ca Ungaria să oprească procesul de aderare și că echipa sa este pregătită să discute pentru a înțelege obiecțiile guvernului maghiar.

„Din punct de vedere legal, facem tot ce recomandă Comisia Europeană [pentru aderarea Ucrainei la UE]. Așa că mă îndoiesc că există vreo bază pentru acuzațiile Ungariei împotriva Ucrainei în acest sens. Nu sunt motive pentru a bloca [deschiderea clusterelor de negociere pentru aderarea la UE].

Suntem pregătiți să discutăm ce altceva nu îi mulțumește și cum putem ajuta pentru a-i face mulțumiți. Echipele lucrează la acest lucru” a concluzionat președintele ucrainean, conform sursei menționate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
Externe
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Externe
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
Externe
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Externe
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Externe
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Liderul unei țări NATO: „Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa”
Externe
Liderul unei țări NATO: „Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa”
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu
Externe
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina
Externe
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina
Ultima oră
23:35 - Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
23:26 - Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
23:20 - Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
23:03 - România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
23:00 - Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
22:50 - Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
22:41 - Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
22:24 - Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
22:23 - Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
22:02 - Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)