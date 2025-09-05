Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat atitudinea Ungariei față de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

El a declarat că, în timp ce Rusia acceptă în cele din urmă ideea integrării europene a Kievului, Budapesta rămâne izolată în opoziția sa, informează Agerpres.

Cuprins:

Poziția Ungariei, în contrast cu restul Uniunii

Argumente privind securitatea europeană

Deschidere pentru dialog cu Budapesta

Poziția Ungariei, în contrast cu restul Uniunii

Președintele a spus că există un consens general în Europa pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dar continuă să conteste acest lucru.

Într-o conferință de presă cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, Zelenski a declarat:

„În sfârșit, primim semnale din Rusia că acum acceptă aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. E păcat că acceptă realitatea cu atât de mult întârziere. Din 2013, Rusia a mers spre această idee simplă, dar acum și alți prieteni mari ai Rusiei din Europa trebuie să o audă. Dacă nici măcar Putin nu se opune, atunci poziția unor țări, în special Ungaria, privind clusterele în negocieri pare cu adevărat ciudată,”, a spus acesta, conform .

Argumente privind securitatea europeană

Liderul ucrainean a subliniat că aderarea țării sale la Uniunea Europeană ar oferi o garanție de securitate atât economică, cât și geopolitică.

„Este important ca toată lumea să vadă Ucraina ca parte a Uniunii Europene. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă o schimbare semnificativă. Este o garanție de securitate. Aceasta se referă atât la securitatea economică, cât și la cea geopolitică. Sunt recunoscător tuturor celor care percep situația în acest mod. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este susținută și de Statele Unite, care consideră că securitatea noastră pe continent ar trebui să fie o cauză comună europeană”, a mai spus Zelenski

El a menționat, de asemenea, discuțiile avute la Paris cu președintele SUA, Donald Trump, referitoare la securitatea energetică a continentului.

„Ieri, de altfel, în cadrul unei conversații cu președintele Trump, s-a discutat mult despre securitatea energetică. Și (despre) cum să reducem veniturile Rusiei. Președintele Trump a fost nemulțumit de faptul că europenii cumpără petrol și gaz rusesc. Acest lucru se aplică, în special, politicilor unor țări europene – Slovacia, Ungaria și probabil și altor țări. Astăzi, voi discuta despre acest lucru cu prim-ministrul Slovaciei mai târziu. Sperăm că și ceilalți vecini vor auzi semnalele relevante” a adăugat Zelenski, conform sursei citate.

Deschidere pentru dialog cu Budapesta

Zelenski a declarat că nu există motive legale pentru ca Ungaria să oprească procesul de aderare și că echipa sa este pregătită să discute pentru a înțelege obiecțiile guvernului maghiar.

„Din punct de vedere legal, facem tot ce recomandă Comisia Europeană [pentru aderarea Ucrainei la UE]. Așa că mă îndoiesc că există vreo bază pentru acuzațiile Ungariei împotriva Ucrainei în acest sens. Nu sunt motive pentru a bloca [deschiderea clusterelor de negociere pentru aderarea la UE].

Suntem pregătiți să discutăm ce altceva nu îi mulțumește și cum putem ajuta pentru a-i face mulțumiți. Echipele lucrează la acest lucru” a concluzionat președintele ucrainean, conform sursei menționate.