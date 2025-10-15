Ungaria a înregistrat primul caz de rabie din acest an. Animalul bolnav, o vulpe, a fost împușcată la granița cu România și Ucraina.

Când și unde a fost găsit animalul bolnav

Vulpea a fost împușcată în apropierea localităţii Uszka, din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, la începutul lui octombrie. Animalul a fost ucis de specialiştii asociaţiei locale de vânătoare.

Ce măsuri au luat autoritățile veterinare din Ungaria împotriva cazurilor de rabie

Prezența virusului rabic a fost confirmată de laboratorul Autorităţii pentru Siguranţa Lanţului Alimentar din Ungaria (Nébih). După această descoperire, prima de acest fel din 2025, în Ungaria, autoritățile veterinare au luat mai multe măsuri epidemiologice. Printre acestea se numără supravegherea atentă a zonei în care a fost găsit animalul, dar și carantina pentru câini, potrivit .

Unde au descoperit autoritățile din Ungaria cazurile de rabie

În documentul emis de autoritatea veterinară se arată că virusul rabic a reapărut în Ungaria încă din septembrie 2022. Mădurile epideomiologice decimat numărul cazurilor, astfel că cel din octombrie a fost primul descoperit de la finalul lui 2024.

Până în prezent, toate cazurile de rabie depistate pe teritoriul Ungariei au fost raportate doar în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Regiunea învecinează Ungaria cu Ucraina și România.

Care este principalul factor pentru reapariția rabiei

Autoritățile sunt de părere că reapariția cazurilor de rabie s-a produs pe cale naturală. Mai exact, vinovată este migrația animalelor sălbatice din România și Ucraina, acolo unde virusul rabic este constant depistat. Totodată, autoritățile declară că riscul epidemiologic rămâne ridicat în zona granițelor cu cele două vecine estice.

În Ungaria, vulpile sunt vaccinate împotriva rabiei de două ori pe an, atât primăvara, cât și . Această măsură vizează, în special exemplarele din judeţele din sudul şi estul ţării. Numărul crescut de exemplare bolnave din anii precedenți a determinat autoritățile ca, din 2024, să dubleze densitatea momelilor în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Măsura se va menține atâta timp cât situaţia epidemiologică o impune.