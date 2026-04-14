Ungaria vizată de acuzații de spionaj. Comisia Europeană pregătește raportul după ancheta în cazul comisarului Oliver Varhelyi

Adrian Teampău
14 apr. 2026, 21:01
Oliver Varhelyi Sursa foto: X
Comisia Europeană este pe cale să finalizeze ancheta de spionaj în cazul comisarului maghiar Oliver Varhelyi, apropiat al lui Viktor Orban. Anunțul a venit de la Bruxelles după alegerile parlamentare din Ungaria.

Acuzații de spionaj la Comisia Europeană

Oficialii de la Bruxelles-ul anunţă că aproape a finalizat ancheta de spionaj împotriva comisarului ungar Oliver Varhelyi, un apropiat al lui Viktor Orban. Comisia Europeană urmează să finalizeze raportul și să pună concluziile în acest caz. Oliver Varhelyi este acuzat de presupuse acţiuni de spionaj în interiorul instituţiilor europene, potrivit AFP.

Concluziile investigației, care a fost inițiată anul trecut, în luna octombrie ar putea fi prezentate în perioada următoare în Parlamentul European. Trebuie spus că Executivul european a rămas extrem de discret în această chestiune până acum.

Odicialii europeni s-au temut că tema ar putea fi exploatată de Viktor Orban în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Acum, când acesta a pierdut în fața candidatului Peter Magyar, rezultatele pot fi date publicității.

Un purtător de cuvânt comunitar, Balazs Ujvari a declarat că s-au realizat progrese în anchetă, iar Parlamentul European va fi informat de Comisie. Acest lucru se va întâmpla de îndată ce toate demersurile administrative vor fi fost încheiate.

Ancheta declanșată la semnalele presei

Mai multe instituţii de presă europene au relatat, anul trecut că Ungaria lui Viktor Orban a încercat în perioada 2012 – 2018 să exercite presiuni asupra cetăţenilor săi angajaţi ai instituţiilor europene pentru a desfăşura operaţiuni de spionaj. Un rol în această afacere l-ar fi jucat comisarul maghiar care este investigat de Comisia Europeană. La vremea respectivă, el era şeful reprezentanţei permanente a Ungariei la UE.

Momentan nu este clar dcă investigația a relevat o implicare directă a comisarului în acele activităţi. Oliver Varhelyi a negat mereu aceste acuzaţii.

Viitorul premier ungar, Peter Magyar, care lucra la Bruxelles în aceeaşi perioadă, l-a acuzat pe Oliver Varhelyi că nu spune „tot adevărul”. Magyar a acuzat că „toată lumea ştie că (…) agenţi ai serviciilor secrete erau detaşaţi la Bruxelles”.

