Unul dintre aliații Rusiei din zona Caucazului ar fi donat în secret avioane de luptă Ucrainei (FOTO)

Azerbaidjan, unul dintre aliații Rusiei în Caucaz, ar fi donat în secret avioane de luptă MiG-29 Ucrainei. Oficial, guvernul de la Baku a anunțat că ajută Ucraina doar cu provizii, echipamente medicale și combustibil pentru ambulanțe.

Fotografii care ar demonstra acest lucru au fost distribuite de administratorii paginii CaucasusWarReport, informează Nu e clar de unde au obținut aceștia imaginile. Ele arată revopsirea avioanelor de luptă azere în culorile Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Disclose:

At least 3 Azerbaijani MiG-29 fighter jets were donated to Ukraine and were refurbished/repainted into Ukrainian AF camo in Lviv State Aircraft Repair before the Russian invasion started. The hangar was targeted by Russia in February but the jets were already in use.

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar)