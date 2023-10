UPDATE: Punctul de frontieră dintre Egipt și Gaza a fost deschis temporar. Ce a transportat convoiul de camioane

UPDATE: sâmbătă, 21 octombrie, ora 14:30// Punctul de trecere a frontierei dintre Fâșia Gaza și Egipt a fost închis imediat ce ajutoarele au ajuns pe teritoriul palestinian.

Camioanele care au intrat în Fâșia Gaza sâmbătă dimineață conțineau conserve, medicamente, pături și saltele. Un oficial al Crucii Roșii a informat că ajutorul umanitar sosit sâmbătă în Fâșia Gaza, controlată de Hamas, va fi distribuit exclusiv spitalelor din enclavă și nu va include aprovizionarea cu apă. Acest ajutor constă în conserve, medicamente, pături și saltele.

60 de tone de alimente pentru Fâșia Gaza de la Programul Alimentar Mondial (PAM)

Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (PAM) a anunțat că primul convoi de ajutor umanitar pentru Fâșia Gaza conține 60 de tone de alimente. Printre produsele incluse se numără conserve de ton, făină, paste și fasole.

Ajutoarele umanitare livrate în această primă tranșă vor fi livrate doar spitalelor din enclavă şi nu includ apă, a confirmat pentru EFE un oficial al Crucii Roşii.

Programul Alimentar Mondial are în pregătire încă 930 de tone de alimente în partea egipteană a punctului de trecere a frontierei cu Gaza, de la Rafah. Această asistență este destinată să ajute aproximativ 1,1 milioane de oameni în următoarele două luni.

–––ȘTIRE INIȚIALĂ––

Sâmbătă dimineață, punctul de frontieră Rafah, care face trecerea dintre Fâșia Gaza și Egipt, a fost deschis permițând intrarea a 20 de camioane cu ajutoare umanitare destinate palestinienilor. Acestea transportă medicamente, echipamente medicale și alimente, necesare din cauza blocadei instituită de Israel. Sursele egiptene au transmis că a fost convenită o încetare temporară a focului în sudul Gazei pentru a facilita ajutorul cetățenilor.

JUST IN: The Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip opens, allowing the first trucks with humanitarian aid to be delivered.

— ABC News (@ABC)