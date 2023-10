UPDATE: UE nu mai „suspendă imediat” ajutorul de 700 de milioane de euro pentru palestinieni

UPDATE:

Uniunea Europeană nu mai suspendă ajutorul în valoare de 700 de milioane de euro pentru palestinieni, relatează

UE a declarat că va revizui de urgență asistența. „Nu va exista nicio suspendare a plăților”, se arată într-o declarație a Comisiei Europene.

Această decizie vine după ce comisarul european Oliver Varhelyi a declarat că ajutorul pentru palestinieni va fi „suspendat imediat”. Revenirea nu a fost explicată.

Știre inițială

Uniunea Europeană a suspendat ajutorul în valoare de 700 de milioane de euro pentru dezvoltare către palestinieni și a decis să reevalueze programele în derulare, conform comisarului european Oliver Varhelyi, relatează .

„Toate plăţile au fost suspendate imediat, toate proiectele revizuite, toate bugetele proiectelor, inclusiv pentru 2023, amânate până la noi ordine, reevaluare a întregului program”, a scris el pe Twitter (X).

Fără să ofere prea multe informații, Varhelyi a menționat că actualul program de asistență pentru dezvoltare se ridică la 691 de milioane de euro.

The scale of terror and brutality against and its people is a turning point.

There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

