Ursula von der Leyen anunță că din iunie Comisia Europeană vrea să emită avizul privind candidatura Ucrainei la UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis luni, după , că din luna iunie Comisia Europeană plănuiește să lanseze avizul său în ceea ce privește obținerea Ucrainei a statului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

„Aşteptăm cu nerăbdare să primim răspunsurile Ucrainei la chestionarul de aderare la UE. Comisia Europeană are intenţia să emită avizul său în iunie”, a comunicat pe Twitter şefa executivului Uniunii Europene.

De curând, preşedinta Comisiei Europene cu preşedintele Ucrainei, potrivit și .

Cele 27 state membre au mandatat Comisia Europeană cu examinarea cererii de aderare depuse de Ucraina, un pas care deschide calea unui îndelungat proces de negocieri a cărui finalizare va , relatează Digi24.

