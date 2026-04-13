Ursula von der Leyen declanșează revoluția la Bruxelles. Comisia Europenă propune eliminarea veto-ului la adoptarea deciziilor

Adrian Teampău
13 apr. 2026, 20:23
Sursa foto: Twitter (X) Ursula von der Leyen @vonderleyen
Cuprins
  1. Ursula von der Leyen, despre schimbarea de procedură
  2. Comisia Europeană a salutat victoria lui Magyar

Ursula von der Leyen propune o dezbatere pentru eliminarea veto-ului din procedura de adoptare a deciziilor la nivelul UE. Șefa CE propune introducerea votului cu majoritate calificată în politica externă comună. 

Ursula von der Leyen, despre schimbarea de procedură

Președinta Comisiei Europene a salutat schimbarea de regim de la Budapesta, după alegerile parlamentare câștigate de partidul Tisza și de Peter Magyar. Ursula von der Leyen a anunțat că-și menține părerea că votul cu majoritate calificată ar trebui implementat în deciziile UE de politică externă.

„A fost o seară excepțională. Dar cred că ar trebui să analizăm și lecțiile învățate în cadrul Uniunii Europene. De exemplu, cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistematice, așa cum am văzut în trecut. Și ar trebui să folosim impulsul de acum pentru a avansa pe această temă”, a transmis von der Leyen.

O astfel de procedură ar evita pe viitor un blocaj pe anumite decizii sensibile, așa cum a făcut Viktor Orban, care a blocat anumite decizii privind războiul din Ucraina. Șefa CE a reluat subiectul eliminării unanimității din cadrul deciziilor de politică externă ale Uniunii Europene. Ea  făcut trimitere la victoria lui Peter Magyar și a partidului său Tisza.

„Așadar, vreau să reamintesc ce am spus odată într-un discurs către poporul maghiar. Suntem o singură familie. Povestea voastră este povestea noastră. Viitorul vostru este viitorul nostru. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Comisia Europeană a salutat victoria lui Magyar

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat victoria categorică obţinută în Ungaria de partidul Tisza al lui Peter Magyar. Acesta este considerat un lider pro-european, spunând că „inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. Împreună suntem mai puternici. (…) O ţară îşi reia drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică”, a scris von der Leyen pe platforma X,  după rezultatele parțiale ale alegerilor câștigate de liderul opoziției, Peter Magyar.

În acest context, chiar dacă Magyar se anunță mai flexibil decât predecesorul său, von der Leyen transmite că veto-ul din deciziile UE trebuie eliminat. Iar o decizie în acest sens trebuie adoptată chiar după alegerile din Ungaria. Votul cu majoritate calificată ar elimina veto-ul prin care un singur stat membru UE poate bloca o decizie cvasiunanimă, ca în cazul ajutorului de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de Viktor Orban.

