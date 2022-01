Ursula von der Leyen: Pachetul financiar de 150 milioane de euro propus de CE va contribui la stabilizarea economiei Republicii Moldova

Preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen a transmis miercuri că pachetul financiar de 150 milioane de euro, propus de Comisia Europeană pentru Chişinău, va contribui la stabilizarea economiei Republicii Moldova şi o va pune pe calea redresării.

„Comisia Europeană este alături de poporul moldovean în aceste vremuri dificile. Acest pachet financiar va contribui la stabilizarea economiei ţării, o va pune pe calea redresării şi va acompania reformele necesare”, a precizat Ursula von der Leyen în mesajul de pe Twitter.

Comisia Europeană a propus marţi Republicii Moldova, la cererea Chişinăului, un pachet de asistenţă financiară în valoare de 150 de milioane de euro pentru a ajuta autorităţile moldovene să treacă peste criza economică cronicizată, potrivit Deschide.md.

Totodată, 30 milioane de euro ar urma să fie furnizate sub formă de granturi, iar 120 milioane de euro, sub formă de împrumuturi pe termen mediu în condiţii favorabile de finanţare, conform media de peste Prut.

Pachetul de asistenţă financiară, care mai trebuie adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu înainte de a putea intra în vigoare, ar urma să însoţească noul program al FMI pentru Republica Moldova, aprobat la 20 decembrie 2021.

