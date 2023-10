Ursula von der Leyen și Roberta Metsola, conduse în adăpost, după declanșarea sirenelor de raid aerian din Tel Aviv

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Parlamentului European au efectuat, vineri, o vizită în Tel Aviv în semn de solidaritate cu Israelul și de condamnarea a atacurilor Hamas.

Vizita a fost întreruptă de sirele de raid aerian, moment în care cei doi lideri europeni și președintele israelian Isaac Herzog au fost conduși într-un adăpost, conform

In Re’im, where Hamas turned a festival of music into a carnage of murder. The horror is unspeakable.

I met first responders, many of whom are still here.

Terrorists opened fire on revellers, killing, torturing and abducting.

We remember those lost and honour their memory.

— Roberta Metsola (@EP_President)