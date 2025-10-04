B1 Inregistrari!
Vacanța în Egipt devenită un coșmar pentru o turistă româncă: „Au fost niște condiții de-a dreptul revoltătoare – mizerie, mirosuri insuportabile și un șoarece” (VIDEO)

04 oct. 2025, 22:55
Șoarece în hotelul din Egipt în care a fost cazată turista româncă. Sursa foto: Adela Moca / Facebook
Cuprins
  1. Ce a nemulțumit-o pe turistă în vacanța în Egipt
  2. Cum a fost în al doilea hotel în care a ajuns turista

Vacanța în Egipt s-a dovedit a fi un coșmar pentru o turistă româncă. Ea a povestit că hotelul la care a fost cazată „a fost mult sub așteptări” și, pentru că avionul a întârziat, a fost mutată de către agenție la un alt hotel unde „condițiile au fost de-a dreptul revoltătoare”.

Ce a nemulțumit-o pe turistă în vacanța în Egipt

„Din păcate, prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. Totul a fost sub orice nivel decent.

Hotelul Titanic Beach a fost mult sub așteptări ,nu am avut acces real la mare, flux si refluxul erau atat de mari încât nici într-o zi nu ne-am putut bucura de mare iar condițiile de cazare nu reflectau în niciun fel ceea ce ni s-a prezentat”, a povestit turista pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Egipt.

Ea a ținut să precizeze că vacanța nu a fost deloc una ieftină.

Cum a fost în al doilea hotel în care a ajuns turista

Iar lucrurile au evoluat din rău în mai rău.

„Cireașa de pe tort a fost însă atunci când din cauza zborului care a întârziat aproape 10 ore am fost mutată la un hotel de patru stele, Cora Beach, unde condițiile au fost de-a dreptul revoltătoare: mizerie, mirosuri insuportabile și, mai grav, un șoarece care mi s-a bătut efectiv de picior! Nu am putut nici măcar să beau un pahar de apă, de teamă pentru igienă.

Când am cerut explicații și am întrebat cine este responsabil pentru această cazare din ultima zi, reprezentanții Coral Travel / Amara Tour s-au spălat pe mâini complet și au refuzat orice asumare.

‼️‼️A fost o experiență traumatizantă, nu o vacanță. Nu recomand sub nicio formă acest pachet sau această agenție.

📌Mulțumesc tuturor celor care citesc și dau mai departe această recenzie ,poate ajută și pe altcineva să nu treacă prin același coșmar.

📍P.S pozele sunt de la Cora Beach nu de la titanic Beach!

Ultima filmare e de la Marea de la Titanic beach. Atat de pronunțat este fluxul si refluxul acolo”, a mai scris turista, pe grupul de Facebook.

