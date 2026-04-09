Vacanțele în Egipt rămân una dintre destinațiile pentru perioada de după Paște. Pachetelor turistice sunt extrem de atractive și vremea este de partea turiștilor .

Care sunt cele mai căutate destinații pentru vacanțele în Egipt pentru 2026

Și în acest an, Egiptul continuă să fie în topul preferințelor celor care își doresc soare imediat după sărbători. Agențiile de turism au lansat numeroase oferte last minute cu tarife competitive, adaptate pentru toate buzunarele.

Pentru cei care se decid rapid, există pachete all inclusive la prețuri avantajoase, Sharm El Sheikh fiind una dintre cele mai accesibile variante. Un sejur poate porni de la aproximativ 400 de euro pentru două persoane, cu toate serviciile incluse.

Care sunt tarife pentru astfel de sejururi

Hurghada este o altă opțiune extrem de populară, cu plecări programate pe 16 și 17 aprilie 2026 din București, Brașov, Cluj sau Iași.

Prețurile pentru pentru această zonă încep de la 399 euro de persoană la hoteluri precum Rewaya Inn Resort, în timp ce complexul de patru stele Siva Golden Bay Makadi oferă pachete la 479 euro.

Pentru resorturi precum Calimera Blend Paradise, turiștii români scot din buzunar aproximativ 599 euro de persoană, beneficiind de regim all inclusive și zbor charter.

Care sunt opțiuni premium pentru o vacanță în orașul piramidelor

Turiștii care caută servicii exclusiviste au la dispoziție hoteluri de renume unde prețurile reflectă condițiile premium. De exemplu, la Steigenberger Aqua Magic, un sejur costă 675 euro de persoană, iar la Sunrise Select Royal Makadi sau Jaz Aquamarine Resort, tarifele ajung la aproximativ 699 euro, scrie .

Toate aceste includ zborul, transferurile de la aeroport, șapte nopți de cazare și asistență turistică, însă ofertele sunt limitate și se pot epuiza rapid.