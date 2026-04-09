Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 22:51
Cuprins
  1. Care sunt cele mai căutate destinații pentru vacanțele în Egipt pentru 2026
  2. Care sunt tarife pentru astfel de sejururi
  3. Care sunt opțiuni premium pentru o vacanță în orașul piramidelor

Vacanțele în Egipt rămân una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru perioada de după Paște. Pachetelor turistice sunt extrem de atractive și vremea este de partea turiștilor .

Care sunt cele mai căutate destinații pentru vacanțele în Egipt pentru 2026

Și în acest an, Egiptul continuă să fie în topul preferințelor celor care își doresc soare imediat după sărbători. Agențiile de turism au lansat numeroase oferte last minute cu tarife competitive, adaptate pentru toate buzunarele.

Pentru cei care se decid rapid, există pachete all inclusive la prețuri avantajoase, Sharm El Sheikh fiind una dintre cele mai accesibile variante. Un sejur poate porni de la aproximativ 400 de euro pentru două persoane, cu toate serviciile incluse.

Care sunt tarife pentru astfel de sejururi

Hurghada este o altă opțiune extrem de populară, cu plecări programate pe 16 și 17 aprilie 2026 din București, Brașov, Cluj sau Iași.

Prețurile pentru pentru această zonă încep de la 399 euro de persoană la hoteluri precum Rewaya Inn Resort, în timp ce complexul de patru stele Siva Golden Bay Makadi oferă pachete la 479 euro.

Pentru resorturi precum Calimera Blend Paradise, turiștii români scot din buzunar aproximativ 599 euro de persoană, beneficiind de regim all inclusive și zbor charter.

Care sunt opțiuni premium pentru o vacanță în orașul piramidelor

Turiștii care caută servicii exclusiviste au la dispoziție hoteluri de renume unde prețurile reflectă condițiile premium. De exemplu, la Steigenberger Aqua Magic, un sejur costă 675 euro de persoană, iar la Sunrise Select Royal Makadi sau Jaz Aquamarine Resort, tarifele ajung la aproximativ 699 euro, scrie Cancan.

Toate aceste includ zborul, transferurile de la aeroport, șapte nopți de cazare și asistență turistică, însă ofertele sunt limitate și se pot epuiza rapid.

Citește și...
Un hoț din Londra a fost condamnat după ce a furat un ou Fabergé de milioane de euro
Externe
Biserica Sfântului Mormânt își redeschide porțile chiar înainte de Paște. Ce trebuie să știe toți credincioșii care merg la Ierusalim
Externe
Amendă de 10.000 de euro pentru un român din Italia. Ce au descoperit polițiștii după ce l-au filmat pe stradă
Externe
O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție
Externe
Benjamin Netanyahu nu scapă de procesul de corupție. Armistițiul cu Iranul îl trimite în instanță
Externe
Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
Externe
Republica Moldova a rupt legăturile cu Rusia. Maia Sandu a semnat decretele de retragere din CSI
Externe
Scurgere de informații în armata SUA. Fostă angajată arestată de FBI. Acuzațiile care i se aduc
Externe
Cine este Peter Magyar, omul care are șanse să îl învingă pe Viktor Orban. Motivul pentru care și-a înregistrat în secret soția
Externe
Mark Rutte a dezvăluit că „Trump este dezamăgit de mulți din NATO”. Ce baze ar vrea să închidă
Externe
