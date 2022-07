Vacanțele în Grecia, subiecte de dispută pe internet. „E nasol, tavernele alea n-au hamsii ca la Costinești. Ia porumbu’, neamule”

Tot mai multe povești despre Grecia cu diverse întâmplări din vacanțe au început să apară în mediul online. La scurt timp după ce Dan Negru s-a plâns de Grecia, bloggerul Silviu Iliuță a postat o captură cu postarea prezentatorului TV și un text despre dezamăgirea pe care o are față de această țară.

În ultima perioadă, tot mai mulți români care au ales ca destinație de vacanță Grecia, au început să se plângă de condițiile cu care au fost tratați acolo, prin diferite postări pe rețelele de socializare.

Val de ironii pe internet despre vacanțele din Grecia

În mesajul transmis pe Facebook de către Silviu Iliuță, acesta a scris că „Băi, e nasol la greci! Va rog mult să nu mergeți, că marea aia turquoise e așa de la acuarelele de le toarnă grecii noaptea în Egee. Tavernele alea n-au hamsii că la Costinești, bagă gavros, care e un fel de hamsie mai mare, dar fără mujdei românesc. E nașpa și ouzo ăla, care e țuică amestecată cu pastă de dinți. (las și poză) au pavele pe jos că n-au avut bani de ciment.

Casele-s mai mult albe că n-au avut bani de culori. Păi în Costinești bagă roz, roșu, bagă lei la poartă, balustrade de inox, balcoane cu popice. Kkt! N-au grecii ăștia gusturi (las și poză). Bă, nici bisericile nu-s mișto în Grecia! N-au auriu, n-au cupolă ca aceea din Făgăraș (las și poză). Sunt niște chestii mici, albe, de piatră (las și poză).

Plajele? Să fim serioși! Cum să faci plajă de pe stâncă? Păi la Mamaia poți să faci plajă pe nisip, de faci 46 de minute până la apă.

E urât în Grecia, bă! Și leandrul ăla e un fel de bășina porcului, da’ mai mare și care invadează casele (las și poză). Până o să le cadă casele de la leandru. Da’ și Acropolele ăla… Păi dacă renovam noi tunelee dacice de sub Marea Neagră…Jos Grecia! Toata lumea la Neptun! Ia porumbu’, neamule!” a scris el



Ce părerea are Dan Negru despre Grecia

Când stăm în genunchi, alții ni se par mari, a spus Dan Negru într-o postare în care a sugerat că România este „mult peste ce are Grecia azi”.

„Când stăm în genunchi, alții ni se par mari! Am ajuns printr-o conjunctură in Grecia. Știam că Atena, leagănul civilizației democratice a ajuns demult un ghetou. însă, lăudat mereu de noi, pare in multe locuri o adunătură de Eforie a anilor ’90.

Oamenii, grecii, admirabili. Ei știu că turismul e singura lor salvare intr-o țară in care statul a eșuat. Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism. Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei si prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți.

Suntem mult peste ce are Grecia azi ! Noi, cei asupriți mereu in istoria noastră n-am decăzut așa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor.

In 200 de ani de la independență, Grecia a intrat in faliment de 7 ori. Când ni se pare ca alții sunt mai mari decat noi, să ne ridicam din genunchi !” a scris Dan Negru pe Facebook.