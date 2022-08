Val de ironii după ce Balenciaga a scos la vânzare, pe o sumă amețitoare, o geantă ce imită un sac de gunoi: „Am 40 din astea sub chiuvetă” (VIDEO, FOTO)

Brandul de lux Balenciaga a scos o geantă care imită un sac de și care costă 1.790 de dolari. Ar fi cea mai scumpă din lume.

Geanta e confecţionată din piele de viţel și e disponibilă pe alb, negru, galben şi albastru. Ea a fost deja folosită de celebra Kim Kardashian.

Kim Kardashian’s Balenciaga ‘trash bag’ can now be yours for $1,790

Apparently Balenciaga is selling a trash bag for almost $2k. 😳😳😳 (They really are selling the trash bag! Lol!)

— Tino Cochino Radio (@TinoCochino)