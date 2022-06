Valul de căldură din Japonia este cel mai dur din ultimii 150 de ani. „Aerul e atât de fierbinte, că instalația anti-incendiu s-a scurtcircuitat”

Japonia a înregistrat cea mai ridicată temperatură în luna iunie din ultimii 150 de ani, respectiv 40,2 grade Celsius, țara aflându-se în mijlocul unui val de căldură persistent, conform BBC.

Valul de căldură din Japonia este cel mai grav din 1875 și până în prezent, fiind multe zone unde sunt deja cinci zile consecutive cu maxime de peste 35 de grade.

Pe Twitter au apărut numeroase mesaje prin care utilizatorii s-au plâns de . „Este prea cald afară și doar să fiu afară… înseamnă că sunt ca într-o saună de sine stătătoare.”, a remarcat unul dintre utilizatori.

„Am fost afară de dimineață și aproape că mă topesc din cauza căldurii extreme. Este aerul atât de fierbinte încât instalația anti-incendiu de la locul de muncă s-a scurtcircuitat„, a scris o altă persoană.

De asemenea, din cauza căldurii foarte mari „Atât de fierbinte încât alarma de incendiu de la locul nostru de muncă a fost scurtcircuitată”.

De obicei, luna iunie în Japonia este considerată lună ploioasă, însă Agenția de Meteorologie a anunțat că sezonul ploios s-a încheiat pentru Tokyo și pentru zonele din apropierea capitalei. Se pare că anunțul a venit cu 22 de zile mai repede decât era planificat, fiind marcat astfel un final al sezonului ploios care s-a încheiat cel mai repede, începând din anul 1951.

Tot mai multe persoane s-au plâns de insolație din cauza , iar peste 70 de persoane au fost transportate la spital. Astfel că, autoritățile au făcut apel ca populația să stingă lumina, pentru câteva ore.

Se estimează ca din cauza căldurii care s-a abătut asupra arhipelagului nipon, să pună presiune pe furnizarea de electricitate, conform Digi24.ro.

Heat records have been shattered many times in Japan. A total of 263 June record highs have been set in six days.

Tokyo had highs of over 35℃ (95F) for four days in a row, making it the first time on record for June. And it will be even hotter tomorrow😵

— Sayaka Mori (@sayakasofiamori)