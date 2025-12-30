Cu doar câteva zile înainte de trecerea în noul an, Germania a intrat într-o perioadă intensă de pregătiri pentru noaptea de Revelion. Mii de oameni au luat cu asalt magazinele autorizate, profitând de primele zile legale de vânzare a artificiilor.

De ce s-au format cozi uriașe la magazinele de artificii

Deși vânzarea artificiilor este permisă oficial doar începând de luni, interesul a fost atât de mare încât mulți germani s-au așezat la cozi încă de la miezul nopții. Clienții au răsfoit atent cataloagele cu oferte, în timp ce angajații magazinelor pregăteau stocurile pentru un val masiv de cumpărători.

Odată cu deschiderea ușilor, aglomerația a devenit inevitabilă, iar oamenii au așteptat chiar și câteva ore pentru a-și face provizii pentru noaptea dintre ani. Comercianții vorbesc deja despre vânzări la niveluri record, alimentate de dorința de a păstra tradiția focurilor de .

🇩🇪 Allemagne : Ce matin, les Français se sont levés très tôt pour aller chercher leurs feux d’artifice chez Lidl à la frontière, dévalisant les stocks ! — Wolf 🐺 (@PsyGuy007)

Cât de mari sunt, de fapt, vânzările estimate pentru acest an

Producătorii din industrie estimează o creștere a vânzărilor de aproximativ 15% față de anul trecut, care oricum fusese considerat unul excepțional. În 2024, încasările totale au ajuns la circa 197 de milioane de euro, potrivit datelor oficiale din industrie.

Această evoluție confirmă faptul că, în ciuda controverselor, artificiile rămân extrem de populare în Germania, mai ales în contextul sărbătorilor de iarnă. Totuși, creșterea vânzărilor readuce în prim-plan o dezbatere veche, legată de siguranță și impactul asupra mediului.

Ce spun germanii despre folosirea petardelor de Revelion

Un sondaj recent arată că doar unul din cinci germani intenționează să folosească petarde în noaptea de . În același timp, aproape două treimi dintre respondenți susțin o interdicție parțială sau totală a artificiilor, invocând riscurile de accidente și poluarea fonică și atmosferică.

Dezbaterea este alimentată și de incidentele grave din ultimii ani, care au atras atenția opiniei publice și a autorităților asupra necesității unor reguli mai stricte.

Ce avertismente vin din partea comercianților și a poliției

Richard Eickel, directorul unui magazin specializat în vânzarea de artificii, a subliniat diferența dintre produsele legale și cele periculoase: „Accidentele care au avut loc în ultimii ani, în timpul folosirii artificiilor, au fost foarte grave și, în unele cazuri, tragice, dar acestea au implicat aproape exclusiv artificii cumpărate ilegal, în special așa-numitele «bombe sferice». Acestea sunt artificii care ar trebui manipulate doar de pirotehniști profesioniști și folosite în spectacole pirotehnice organizate.”

Și poliția germană trage semnale de alarmă înainte de noaptea dintre ani. Benjamin Jendro, reprezentant al Sindicatului Poliției din Berlin, avertizează: „În fiecare an am observat că inclusiv pirotehnica legală, disponibilă în comerț, petarde sau artificii sub forma unor baterii, era folosită inclusiv împotriva echipajelor de intervenție. Sperăm ca toată lumea să treacă peste noaptea dintre ani în siguranță.”

Chiar dacă mai multe organizații civice au cerut reguli mai dure, iar o petiție a strâns peste două milioane de semnături, nu au impus, deocamdată, o interdicție generală. Astfel, artificiile continuă să fie disponibile pentru uz privat, iar mulți germani pleacă din magazine cu cărucioarele pline, pregătiți să întâmpine noul an în stil tradițional, relatează ProTV.