Externe » Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei

Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 18:42
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum prinde contur restaurantul secret al Vaticanului
  2. Ce transformări a traversat Bazilica Sfântul Petru de-a lungul secolelor

Vaticanul pregătește în mare discreție, de ceva vreme, un proiect spectaculos. Este vorba despre primul restaurant amenajat chiar pe terasa de deasupra Bazilicii Sfântul Petru. Spațiul ales este absolut impresionant. Este amplasat chiar în fața statuilor apostolilor, într-o zonă care până nu demult era complet inaccesibilă publicului.

Cum prinde contur restaurantul secret al Vaticanului

Detaliile sunt puține, dar suficiente cât să stârnească imaginația. Viitorul restaurant ar urma să fie amenajat în fostele spații unde erau depozitate materialele folosite de Sampietrini, îngrijitorii Bazilicii Sfântul Petru. Potrivit unor surse din Vatican, mobilierul și materialele de construcție au fost livrate deja în ultimele săptămâni. Acesta este un semn clar că lucrările au început, chiar dacă nu există încă o dată oficială pentru finalizare sau inaugurare.

Proiectul este ținut sub tăcere aproape totală. Este atât de discret, încât nici canonicii nu au fost informați, notează Il Messaggero. În spatele ușilor închise însă, etapele necesare pentru a da viață acestui bistrou exclusivist, amplasat într-un cadru cu totul spectaculos, sunt deja în desfășurare.

Ideea circulă de mai mult timp în interiorul Vaticanului și fusese inițial gândită pentru perioada Jubileului. Presiunea termenelor a împins însă proiectul în plan secund. Acum, după încheierea Jubileului, inițiativa pare să revină în prim-plan. Aceasta ar putea deveni realitate chiar anul acesta, odată cu marcarea a 400 de ani de la consacrarea bazilicii în forma sa actuală.

Ce transformări a traversat Bazilica Sfântul Petru de-a lungul secolelor

Ridicată peste mormântul apostolului Petru, Bazilica Sfântul Petru rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale creștinătății. Finalizarea construcției sale a fost celebrată pe 18 noiembrie 1626 de Papa Urban al VIII-lea, după mai bine de un secol de lucrări. Considerată cea mai prețioasă bazilică din lume, impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin profunzimea încărcăturii sale spirituale.

În anii ’60, arheoloaga Margherita Guarducci a identificat în necropola Vaticanului celebra inscripție „Petros Enì”, „Petru este aici”. Descoperirea le-a oferit cercetătorilor dovada clară a locului de odihnă al celui mai apropiat apostol al lui Hristos.

Astăzi, bazilica depășește cu mult statutul de simplu loc de pelerinaj și a devenit un veritabil pol turistic internațional. Cardinalul arhipreot Mauro Gambetti a declarat că, în timpul Jubileului, aproape 50.000 de vizitatori au fost înregistrați zilnic, față de media obișnuită de aproximativ 10.000, cu recorduri în perioadele de mari evenimente.

Turiștii și pelerinii traversează muzeul intern și urcă frecvent cu liftul până la cupolă. De acolo ajung pe terasa panoramică, unde funcționează deja o cafenea discretă. Imediat după ieșirea din lift, un mic bar oferă cafea, băuturi răcoritoare și înghețată, un popas aproape obligatoriu în zilele caniculare, înainte de continuarea vizitei.

Decizia de a extinde utilizarea terasei, prin valorificarea zonei aflate încă în renovare, este strâns legată de transformarea parțială a bazilicii într-un spațiu muzeal. Această schimbare a fost aprobată de Papa Francisc. Există chiar ipoteza ca noul restaurant să fie inaugurat în cursul acestui an, cu ocazia marcării a patru secole de la consacrarea bazilicii.

