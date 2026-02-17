B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Vaticanul refuză invitația lui Donald Trump. Papa Leon spune NU „Consiliului pentru pace”

Vaticanul refuză invitația lui Donald Trump. Papa Leon spune NU „Consiliului pentru pace”

Ana Beatrice
18 feb. 2026, 00:05
Vaticanul refuză invitația lui Donald Trump. Papa Leon spune NU „Consiliului pentru pace”
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce refuză Vaticanul să intre în „Consiliul pentru pace”
  2. Ce spune Italia despre reuniunea inițiată de Trump

Vaticanul refuză să se implice în inițiativa lansată de Donald Trump. Proiectul vizează formarea unui „Consiliu pentru pace” dedicat situației din Gaza. Anunțul a fost făcut marți, 17 februarie, de secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin, notează France Presse.

De ce refuză Vaticanul să intre în „Consiliul pentru pace”

Cardinalul Pietro Parolin a explicat că Sfântul Scaun nu va participa la acest organism. El a invocat statutul său special, diferit de cel al statelor obișnuite. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor, după o întâlnire oficială cu președintele Italiei, Sergio Mattarella, și cu premierul Giorgia Meloni.

„Consiliul pentru pace” este o inițiativă coordonată de președintele american Donald Trump. Prima reuniune este programată joi, la Washington, iar scopul principal este contribuția la oprirea războiului din Fâșia Gaza. Totuși, misiunea sa nu se limitează la acest conflict. Carta prevede un rol mai larg, acela de a interveni în soluționarea conflictelor militare la nivel global.

Statele participante pot deține mandate de până la trei ani. Există însă o excepție importantă pentru țările care contribuie cu cel puțin un miliard de dolari în primul an, acestea putând beneficia de un statut diferit în cadrul structurii.

Ce spune Italia despre reuniunea inițiată de Trump

Ministrul de externe Antonio Tajani a explicat în Parlament că guvernul italian a decis să accepte invitația Washingtonului. Italia va participa la reuniunea de joi în calitate de observator.

El a subliniat că prezența Italiei reflectă relația tradițional puternică dintre Roma și Statele Unite, care s-a menținut solidă indiferent de administrația americană aflată la putere.

În același timp, planul propus de președintele Donald Trump pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza prevede crearea unui Comitet național format din 15 membri, care va administra teritoriul sub autoritatea „Consiliului pentru pace”. Acest organism ar urma să conducă temporar Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va implementa un amplu program de reforme.

Tags:
Citește și...
Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
Externe
Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Externe
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
Externe
Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Externe
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Externe
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Externe
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Externe
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)
Externe
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)
Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi
Externe
Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi
Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
Externe
Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
Ultima oră
23:53 - Accident mortal pe DN 2A în județul Ialomița. Două persoane au murit, iar alte două, între care și un copil, sunt rănite
23:30 - Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF
23:15 - Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
22:51 - Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
22:50 - Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
22:35 - Bolojan promite legea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Cum comentează întâlnirea coaliției de la Cotroceni
22:24 - Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate” (VIDEO)
22:13 - Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
22:01 - Băsescu nu susține tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști: „Este o ticăloșie” (VIDEO)
21:59 - Ilie Bolojan a anunțat că nu se va tăia norma de hrană a militarilor. Ce s-a mai discutat în cadrul coaliției de guvernare (VIDEO)