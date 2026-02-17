Vaticanul refuză să se implice în inițiativa lansată de Donald Trump. Proiectul vizează formarea unui „Consiliu pentru pace” dedicat situației din Gaza. Anunțul a fost făcut marți, 17 februarie, de secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin, notează .

De ce refuză Vaticanul să intre în „Consiliul pentru pace”

Cardinalul Pietro Parolin a explicat că Sfântul Scaun nu va participa la acest organism. El a invocat statutul său special, diferit de cel al statelor obișnuite. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor, după o întâlnire oficială cu președintele Italiei, Sergio Mattarella, și cu premierul Giorgia Meloni.

„Consiliul pentru pace” este o inițiativă coordonată de președintele american Donald Trump. Prima reuniune este programată joi, la Washington, iar scopul principal este contribuția la oprirea războiului din . Totuși, misiunea sa nu se limitează la acest conflict. Carta prevede un rol mai larg, acela de a interveni în soluționarea conflictelor militare la nivel global.

Statele participante pot deține mandate de până la trei ani. Există însă o excepție importantă pentru țările care contribuie cu cel puțin un miliard de dolari în primul an, acestea putând beneficia de un statut diferit în cadrul structurii.

Ce spune Italia despre reuniunea inițiată de Trump

Ministrul de externe Antonio Tajani a explicat în Parlament că guvernul italian . Italia va participa la reuniunea de joi în calitate de observator.

El a subliniat că prezența Italiei reflectă relația tradițional puternică dintre Roma și Statele Unite, care s-a menținut solidă indiferent de administrația americană aflată la putere.

În același timp, planul propus de președintele Donald Trump pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza prevede crearea unui Comitet național format din 15 membri, care va administra teritoriul sub autoritatea „Consiliului pentru pace”. Acest organism ar urma să conducă temporar Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va implementa un amplu program de reforme.