„Vecinii mei au săpat cu mâinile goale să mă găsească”: Supraviețuitorii cutremurului din Maroc se confruntă cu haosul din jur

Abderahim Imni, un electrician în vârstă de 43 de ani, dormea alături de alți trei membri ai familiei sale atunci când .

Acoperiți de dărămâturi, mulți supraviețuitori au fost salavți de vecini

„Am simțit casa cutremurându-se. Am fost acoperiți de dărâmături pentru o clipă, dar a fost doar pentru scurt timp și apoi am reușit să scăpăm”, a spus el. „Chiar și atunci nu a fost ușor. Nu exista electricitate și aerul era plin de praf. Nu vedeam nimic. Inima îmi bătea de parcă aș fi avut un atac de cord”, potrivit .

În inima satului său sărac, care se întinde pe o pantă abruptă de munte, aproape nicio clădire nu a rămas nevătămată. Unele case, precum cea a lui Abderahim, s-au dezintegrat. Altele au rămas în picioare, dar cu etajele superioare înclinate acum periculos peste străzile înguste și în trepte, amenințând să se prăbușească sub propria greutate.

Dar cel mai grav impact a fost asupra vieților umane. Locuitorii din Moulay Brahim spun că, din câte știu ei, 25 de persoane au murit aici, din cele peste 2.100 de persoane care au murit până acum în zona cutremurului.

Imediat după dezastru, sătenii i-au scos din ruine pe cei vii și pe cei morți cu cele mai rudimentare unelte, acordând primul ajutor supraviețuitorilor până când ambulanțele au putut ajunge în sat.

„Dormeam când a avut loc cutremurul”, a declarat Fatna Bechar. „Nu am putut scăpa pentru că acoperișul a căzut peste mine. Am fost prinsă ca în capcană. Am fost salvată de vecinii mei care au îndepărtat dărâmăturile cu mâinile goale”.