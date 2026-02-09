B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră

Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră

Flavia Codreanu
09 feb. 2026, 19:55
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum reușesc bacteriile să supraviețuiască
  2. De ce este forțată NASA să schimbe strategia de căutare
  3. Va detecta Telescopul James Webb oxigenul produs de viața extraterestră pe alte planete

Viața extraterestră ar putea fi mult mai aproape de noi decât ne-am imaginat, conform unei descoperiri uluitoare făcute în Caverna Carlsbad din SUA. În zonele cele mai adânci ale peșterii, unde lumina soarelui nu ajunge niciodată, cercetătorii au găsit organisme care fac fotosinteză în beznă totală. Această formă de viață, rămasă neatinsă de aproape 49 de milioane de ani, oferă indicii prețioase despre modul în care organismele pot supraviețui pe planete considerate până acum nelocuibile.

Cum reușesc bacteriile să supraviețuiască

Potrivit digi24, biospeologul Heather Barton a observat pe pereții peșterii o pojghiță de un verde iridiscent, formată din cianobacterii. Deși locul pare complet întunecat pentru om, aceste organisme folosesc lumina infraroșie apropiată pentru a supraviețui. Fenomenul este posibil datorită rocilor calcaroase care reflectă lumina în adâncuri ca într-o „sală a oglinzilor”.

Dacă pe Pământ există viață în astfel de condiții extreme, cercetătorii cred că viața extraterestră ar putea prospera în sisteme solare îndepărtate, folosind surse de energie pe care înainte le consideram insuficiente.

De ce este forțată NASA să schimbe strategia de căutare

Majoritatea stelelor din galaxia noastră sunt „pitice roșii”, care emit în principal lumină infraroșie, exact tipul de energie pe care îl folosesc aceste bacterii. Până acum, NASA căuta planete care primesc lumină similară cu a Soarelui nostru, însă acestea reprezintă doar 8% din Univers.

Descoperirea din peșteră sugerează că miliarde de planete care orbitează stele reci ar putea, teoretic, să susțină viața extraterestră.

Va detecta Telescopul James Webb oxigenul produs de viața extraterestră pe alte planete

Oamenii de știință vor să folosească aceste date pentru a calibra Telescopul Spațial James Webb. Prin studierea limitelor de lumină la care cianobacteriile supraviețuiesc, autoritățile pot decide care exoplanete merită observate pentru  căutarea urmelor de viața extraterestră.

Miza principală este detectarea oxigenului în atmosfera altor lumi. Deoarece oxigenul este greu de produs natural fără organisme vii, găsirea lui pe o planetă scăldată în lumină infraroșie ar fi cel mai puternic indicator pentru viața extraterestră. Această descoperire ne-ar putea aduce mai aproape de confirmarea faptului că nu suntem singuri în Univers.

