Vicepreședintele american JD Vance a tras un semnal de alarmă joi. El avertizează că un shutdown prelungit al guvernului SUA ar putea duce la un haos în traficul aerian, de sărbători, în special de Ziua Recunoștinței, când milioane de americani călătoresc, scrie Reuters.

Potrivit lui Vance, prelungirea blocajului bugetar ar putea duce la mai mulți angajați absenți, cozi mai lungi la controalele de securitate și întârzieri semnificative ale zborurilor.

Shutdown-ul din SUA afectează în mod direct funcționarea agențiilor federale esențiale, inclusiv controlul traficului aerian și securitatea aeroporturilor. Într-un sezon de călătorii aglomerat, aceste perturbări pot crea întârzieri majore, cozi lungi și presiune suplimentară asupra companiilor aeriene și pasagerilor. Din acest motiv sunt afectate economia și siguranța publică.

Ce a discutat vicepreședintele american JD Vance cu cei din industria aeriană

În urma unei întâlniri la Casa Albă cu directorii American Airlines și United Airlines, lideri sindicali și alți oficiali din domeniu, Vance a avertizat:

„Ar putea fi un dezastru. Chiar ar putea fi, căci, în acest moment, vorbim de oameni care au pierdut trei salarii. Câţi dintre ei nu se vor prezenta la muncă?”, a spus vicepreședintele american, potrivit .

Ce cer companiile aeriene Congresului

intră în a cincea săptămână. Mii de curse au fost afectate. Companiile aeriene Delta Air Lines, United, Southwest Airlines și American Airlines au cerut adoptarea rapidă a unui proiect de lege privind finanțarea temporară a guvernului, pentru a evita perturbarea călătoriilor și a continua discuțiile privind politica de asistență medicală.

Scott Kirby, directorul executiv al United, a explicat: „Aceasta pune presiune pe economie. Situația afectează numărul de rezervări.”

Cum afectează shutdown-ul angajații și siguranța zborurilor

Blocajul bugetar de 30 de zile a forțat 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de agenți din Departamentul pentru securitate în transporturi să lucreze fără plată, ceea ce a dus la întârzieri și riscuri pentru siguranța zborurilor, potrivit surselor din domeniul american al transporturilor.