Victor Negrescu a explicat cum va răspunde UE la taxele vamale impuse de Administrația Trump: „Există un risc de recesiune, dacă aceste tarife vor fi menținute pe o durată lungă de timp” (VIDEO)

, vicepreședinte al Parlamentului European, a discutat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, despre răspunsul Uniunii Europene la impuse de Administrația Trump. El a afirmat că Uniunea Europeană va reacționa într-un mod echilibrat și proporțional, introducând tarife pentru anumite produse din Statele Unite.

„Avem chiar o delegație a Parlamentului European, care, astăzi, s-a deplasat la Washington”

Negrescu a subliniat că Europa caută o soluție diplomatică și a menționat că o delegație a Parlamentului European s-a deplasat la Washington pentru a discuta alternativele posibile.

“Răspunsul Uniunii Europene va fi unul echilibrat, dar, în același timp, proporțional cu ceea ce a propus Administrația americană, în sensul în care Europa va introduce tarife pentru anumite categorii de produse, care provin din Statele Unite.

În sensul acesta se caută din partea europeană să se țintească efectiv zonele care pot convinge partenerii americani să revină la masa negocierilor. Chiar în sensul acesta, noi în continuare căutăm o cale diplomatică prin intermediul Comisiei Europene. Avem chiar o delegație a Parlamentului European, care, astăzi, s-a deplasat la Washington pentru a discuta diferitele alternative posibile. Noi am propus partenerilor americani, trebuie spus foarte clar, Europa a propus taxe zero, a propus negocieri ample, inclusiv ideea pe care am vehiculat-o, un nou tratat comercial, însă toate aceste propuneri diplomatice au fost refuzate de partenerii americani și, în contextul acesta, trebuie să vedem ce răspuns oferim noi și cum ne protejăm economia și, în această logică, mă bucur că deja există susținere pentru propunerea pe care am făcut-o, să folosim din banii europeni nefolosiți pentru anul acesta, 10 miliarde de euro, pentru a compensa companiile europene și românești afectate, eventual, de aceste tarife introduse de Administrația americană”.

„Există un risc de recesiune, dacă aceste tarife vor fi menținute pe o durată lungă de timp”

De asemenea, Negrescu a menționat că Comisia Europeană va prezenta două pachete de măsuri, primul vizând materii prime precum aluminiul și oțelul, iar al doilea se va concentra pe industria și serviciile digitale. Victor Negrescu a subliniat riscurile economice asociate cu menținerea acestor tarife pe termen lung, inclusiv riscul de recesiune.

“În primul rând, Comisia Europeană va veni cu 2 răspunsuri, 2 pachete de măsuri.

Acum se discută primul pachet de măsuri, cel care oferă un răspuns la primele tarife introduse în urmă cu câteva săptămâni și afectează zona de materii prime, zona afectată inclusiv în cazul României și vom introduce taxe similare pe materii prime, pe produse de același tip, aluminiu, oțel și așa mai departe. Sunt discuții exact pentru setarea acelor categorii de produse, iar pentru al 2-lea pachet de măsuri ce va fi aprobat în săptămânile care urmează, ne referim în mod special la zona de industrie, dar și la zona de servicii digitale.

Acolo se pare că ar fi efectele cele mai mari și acolo poate ne putem găsi aliații în America în așa fel încât Administrația americană să înțeleagă de ce acest joc al tarifelor nu ajută pe absolut nimeni.

De altfel, ați observat și dumneavoastră că sunt foarte multe voci din America, antreprenori de succes, oameni de afaceri care acum, pentru prima dată după mult timp, critică această decizie și caută să îl convingă pe Donald Trump, inclusiv Elon Musk, care până ieri susținea toate măsurile lui Donald Trump, a ieșit public criticând această propunere, care a venit din partea consilierului pe zona comercială a președintelui american.

Sperăm că aceste voci să se intensifice și Administrația americană să înțeleagă că nu ajută pe nimeni acest război comercial. De altfel, istoric, atunci când au apărut astfel de tarife introduse, fie de America, fie de alte state, consecințele au fost unele nefaste.

Ați spus foarte bine la început. Există un risc de recesiune, dacă aceste tarife vor fi menținute pe o durată lungă de timp. Ați văzut miliardele de dolari care s-au pierdut pe burse, în ultimele câteva zile, și această pierdere de capital ne va afecta pe noi toți și riscă să ne facă mai vulnerabili. Așa că sperăm la soluția diplomatică, însă, până atunci, pachetele de măsuri vor fi aprobate, cel mai probabil, de Comisia Europeană, deși există voci în Europa, care în continuare fac apel la prudență. România este printre vocile care fac apel la prudență, să nu escaladăm conflictul, însă, totodată, realitatea este așa cum este ea. Tarifele ne costă pe noi toți și trebuie să arătăm că suntem capabili să ne protejăm interesele”.