Real Madrid a câștigat la limită prima partidă din noul sezon de La Liga, cu scor 1-0 cu Osasuna, grație unui penalty dat de Kylian Mbappe, informează .

Meciul a marcat și debutul lui Xabi Alonso ca antrenor principal în campionat, pe banca echipei madrilene.

Cuprins:

Mbappe, decisiv de la punctul cu var

Un debut reușit pentru Xabi Alonso

Cum a fost finalul meciului

Partida a avut loc marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu. După o primă repriză fără goluri, totul s-a schimbat în minutul 51, când Kylian Mbappe a intrat periculos pe partea dreaptă, a driblat și a fost faultat în careu.

Atacantul francez a transformat fără emoții lovitura de , aducând primul succes al sezonului pentru Real Madrid. Pentru Mbappe, a fost ceva obișnuit după ce sezonul trecut în s-a încheiat pentru el ca golgheter al clubului.

Meciul a fost unul deosebit și pentru antrenorul Xabi Alonso, care se află la primul său sezon pe banca Realului, după ce l-a înlocuit pe Carlo Ancelotti, plecat la naționala Braziliei. Spaniolul a recunoscut emoția momentului:

„A fost special să fiu din nou aici ca antrenor, de neuitat. Sper că a fost prima din multele victorii ce vor fi sărbătorite aici”, a declarat Xabi, potrivit sursei citate.

Cum a fost finalul meciului

Deși madrilenii au încercat să își mărească avantajul, scorul a rămas 1-0. Finalul a fost marcat de momente tensionate, când Abel Bretones de la Osasuna a fost eliminat în minutul 94, după un fault

Real Madrid a început sezonul fără mai mulți jucători deoarece au fost accidentați, printre care: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick și Ferland Mendy. În etapa următoare, „los blancos” vor juca în deplasare cu Real Oviedo, iar Osasuna va întâlni Valencia.