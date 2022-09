Viitorul rege al Marii Britanii despre țara noastră: „Legăturile cu România înseamnă foarte mult pentru mine”. Are proprietăți în Transilvania

Acestea au fost cuvintele prințului Charles, care a fost invitat de onoare la vernisajul unei expoziții de fotografie dedicată Revoluției din decembrie, la sediul Institutului cultural român de la Londra, în 2019.

Stră-stră-străbunica prințului Charlesa locuit în Transilvania

„Când am aflat, cu ani în urmă, că am avut o stră-stră-străbunică din Transilvania, al cărei sat natal urmă să fie distrus, am înțeles și mai bine suferințele teribile pe care românii au trebuit să le îndure atât de mult timp”, a mai spus Charles, în discursul său.

Moştenitorul coroanei britanice are o lungă relaţie personală cu ţara noastră, oferită nu doar de proprietăţile sale din Transilvania, ci şi de descendenţa comună.

Fostul Suveran al României şi Regina Elisabeta a II-a o au ca stră-străbunică pe Regina Victoria a Marii Britanii.

Suverana britanică era verişoara de gradul trei a regelui Mihai. Deşi destinele lor au fost cât se poate de diferite, relaţia dintre cei doi monarhi a rămas una caldă.

La sărbătorirea a 60 de ani de domnie ai Reginei Elisabeta a II-a, la fotografia de grup, Regele Mihai a fost plasat, în semn de respect, în dreapta reginei.

În cazul României, legătura de rudenie a început cu mai bine de un veac şi jumătate în urmă, când una dintre nepoatele reginei Victoria avea să devină Regină a României, după căsătoria din 1892 cu viitorul regele Ferdinand.

Pentru Casa Regală a României şi personal pentru regele Carol Întâi, înrudirea cu cea mai puternică suverană a vremii era o chestiune de prestigiu.

Ce proprietăți deține moștenitorul tronului din Marea Britanie în țara noastră

Începând cu anul 1998, Prințul Charles a revenit frecvent aici şi se spune că ar deţine 10 proprietăţi în România, achiziţionate prin Fundaţia „Mihai Eminescu Trust”, pe care o patronează.

Este vorba despre patru case în satul Valea Zălanului din Covasna, Conacul Apafi din localitatea Mălâncrav, judeţul Sibiu, deja celebra locuinţă din Viscri, judeţul Braşov, şi încă patru case în satul Breb din Maramureş.

Prinţul Charles mai deține și o fundaţie care este dedicată menţinerii moştenirii culturale şi a reanimării satelor din Maramureş şi Transilvania.

Prima proprietate în România a cumpărat-o în 2003 este una dintre casele din satul Breb, veche de câteva sute de ani, pe care a restaurat-o.

Tot l-a Breb și-a mai adus încă trei case de lemn pe care le-a cumpărat din zonă și le-a strămutat în satul maramureșan, devenit celebru în Marea Britanie. Prințul a încercat să păstreze autenticitatea acestor locuințe. Toate casele pe care le-a reabilitat au fost făcute cu materiale tradiționale.