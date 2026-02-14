B1 Inregistrari!
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană

Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană

Adrian Teampău
14 feb. 2026, 23:10
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. Viktor Orban dă vina pe Occident
  2. FIDESZ riscă să piardă în fața pro-europenilor
  3. Viktor Orban amenință cu represalii

Viktor Orban și FIDESZ, formațiunea care-l susține, se vor confrunta cu partidul pro-european TISZA, condus de Peter Magyar. Cotată cu prima șansă în sondaje, opoziția ar putea provoca căderea premierului autoritarist și antieuropean de la Budapesta.

Viktor Orban dă vina pe Occident

Confruntat cu posibilitatea pierderii puterii, premierul maghiar acuză Occidentul, mai precis Uniunea Europeană, că ar fi în spatele Opoziției. Viktor Orban și-a descris adversarii politici drept „creaţie” a puterilor străine. El a lansat aceste acuzații într-un discurs pe care l-a susținut sâmbătă, cu privire la starea națiunii, relatează dpa.

Politicianul pro-Putin i-a indicat pe mai mulți politicieni germani din Parlamentul European şi pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În opinia sa aceștia reprezintă forțele din spatele Partidul Respectului şi Libertăţii (Tisza). Ungaria va avea alegeri parlamentare pe 12 aprilie şi, pentru prima dată în ultimii 16 ani, populistul Orban riscă să piardă puterea.

„Ştim deja că oponenţii noştri reali nu sunt partidele ungare de opoziţie. Oponenţii noştri reali sunt stăpânii lor de la Bruxelles. (…) Germanii ştiu că au nevoie de un partid ungar”, a declarat el în faţa unei audienţe alese cu grijă pentru a evita eventualele contestări publice, notează dpa.

Condusă de Peter Magyar, formaţiunea TISZA este considerată, conform sondajelor, potențiala câștigătoare a alegerilor.

FIDESZ riscă să piardă în fața pro-europenilor

Peter Magyar, cu 19 ani mai tânăr decât Viktor Orban, a fost membru al partidului FIDESZ, deși nu a deținut posturi importante. El a fost căsătorit cu Judit Varga, fost ministru al justiţiei, ceea ce i-a permis să-și facă o idee despre modul în care funcţionează FIDESZ sub conducerea lui Orban, comentează dpa.

Magyar a ieşit din FIDESZ în urmă cu doi ani, după un scandal care a implicat graţierea unui pedofil. Acest episod a pus capăt carierei politice a fostei sale soţii. El a fondat TISZA, partid cu care a reușit să crească în preferințele alegătorilor maghiari. Peter Magyar și-a construit o campanie plină de energie, folosind umorul şi social media pentru a lupta împotriva regimului autoritarist de la Budapesta.

În sondajele din ultimele 18 luni, TISZA se menține la o diferență de 10% în fața FIDESZ, datorită programului său pro-european. Documentul a fost dat publicității în urmă cu o săptămână și propune ca Ungaria să redevină „un membru credibil, activ şi constructiv al UE şi NATO”.

Partidul lui Orban se bazează pe voturile venite din diaspora, în special din Transilvania, aduse de UDMR. Deși în interior pozează într-o formațiune democratică și pro-europeană, gruparea condusă de Kelemen Hunor este principalul colaborator al FIDESZ și Viktor Orban.

Viktor Orban amenință cu represalii

În contextul discursului pe care l-a susținut în fața simpatizanților premierul iliberal de la Budapesta a reluat amenințările la adresa potențialilor adversari. Viktor Orban a amenințat că-și va continua ofensiva împotriva „pseudo-organizaţiilor civile, jurnaliştilor şi politicienilor cumpăraţi”. FIDESZ controlează majoritatea organelor mass-media precum și mai multe organizații de orientare consevatoare.

„Maşina opresivă a Bruxellesului funcţionează încă în Ungaria, o vom distruge după aprilie. Am muncit din greu şi avansăm bine, dar această muncă nu s-a terminat încă. De aceea trebuie, şi o vom face, să câştigăm alegerile în aprilie”, a declarat politicianul populist, potrivit AFP.

Orban se bazează pe Donald Trump pentru a se impune din nou, la alegerile din 12 aprilie. El speră că se va menține la putere cu ajutorul acestuia, mai ales că este principalul promotor al politicii anti-europene.

