Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că Ucraina a pierdut războiul, iar Occidentul trebuie să accepte realitatea. Vezi ce a declarat acesta înaintea summit-ului de la Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Cuprins:

Ce a declarat Viktor Orban

Care este poziția Ungariei față de conflict

Ce critici a adus premierul la adresa Europei și a SUA

Într-un interviu pe canalul Patriot de pe YouTube, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că războiul din Ucraina nu mai este o confruntare deschisă, ci un conflict încheiat în favoarea Rusiei.

„Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război. Singura întrebare este când și în ce condiții va recunoaște Occidentul acest lucru și care vor fi consecințele,” a declarat Orban, potrivit Reuters, citat de către .

Care este poziția Ungariei față de conflict

Orban, aflat la conducere din 2010, a păstrat relații strânse cu chiar și după invazia din februarie 2022.

:

nu a trimis arme Ucrainei

se opune aderării Ucrainei la UE, invocând riscuri pentru fermierii maghiari și pentru economie

importă majoritatea energiei din Rusia

Luni, Orban a fost singurul lider din Uniunea Europeană care nu a semnat declarația comună referitoare la dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul.

Ce critici a adus premierul la adresa Europei și a SUA

Premierul ungar afirmă că Europa a pierdut o oportunitate de a negocia cu Putin în perioada administrației Biden și acum riscă să fie exclusă din discuțiile importante.

„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești pe meniu” a declarat Orban, potrivit surselor citate.

El a subliniat că lipsa Europei de la negocierile dintre SUA și Rusia face ca UE să pară „ridicolă și patetică”.

Declarațiile apar cu câteva zile înainte de summitul Trump-Putin, care este programat pentru vineri. Orban a sugerat că deciziile importante legate de Ucraina ar putea fi luate fără participarea Uniunii Europene.