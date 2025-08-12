Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că Ucraina a pierdut războiul, iar Occidentul trebuie să accepte realitatea. Vezi ce a declarat acesta înaintea summit-ului de la Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
Într-un interviu pe canalul Patriot de pe YouTube, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că războiul din Ucraina nu mai este o confruntare deschisă, ci un conflict încheiat în favoarea Rusiei.
„Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război. Singura întrebare este când și în ce condiții va recunoaște Occidentul acest lucru și care vor fi consecințele,” a declarat Orban, potrivit Reuters, citat de către Agerpres.
Orban, aflat la conducere din 2010, a păstrat relații strânse cu Moscova chiar și după invazia din februarie 2022.
Luni, Orban a fost singurul lider din Uniunea Europeană care nu a semnat declarația comună referitoare la dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul.
Premierul ungar afirmă că Europa a pierdut o oportunitate de a negocia cu Putin în perioada administrației Biden și acum riscă să fie exclusă din discuțiile importante.
„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești pe meniu” a declarat Orban, potrivit surselor citate.
El a subliniat că lipsa Europei de la negocierile dintre SUA și Rusia face ca UE să pară „ridicolă și patetică”.
Declarațiile apar cu câteva zile înainte de summitul Trump-Putin, care este programat pentru vineri. Orban a sugerat că deciziile importante legate de Ucraina ar putea fi luate fără participarea Uniunii Europene.