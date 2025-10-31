B1 Inregistrari!
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria

Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria

Adrian A
31 oct. 2025, 18:29
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Cuprins
  1. Cele mai mari publicații, pe mâna lui Viktor Orban
  2. Oamenii lui Viktor Orban
  3. Șansele lui Orban în alegeri

Mai sunt câteva luni până la alegerile generale din Uganria, iar Viktor Orban e prevăzător. Vrea să controleze toate marile publicații.

Cele mai mari publicații, pe mâna lui Viktor Orban

Vorbim despre o achiziție de la grupul elvețian Ringier, care a anunțat vânzarea operațiunilor sale din Ungaria către Indamedia, un trust controlat de apropiați ai premierului de la Budapesta. Tranzacția, include și cel mai mare tabloid al țării, Blikk, care este și cel mai citit cotidian din Ungaria.

Oamenii lui Viktor Orban

Indamedia, compania cumpărătoare, este finanțată de Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri ungari și prieten din copilărie cu premierul Viktor Orban. Mészáros a recunoscut importanța relației sale cu Orban, afirmând la un moemtn dat că „averea se datorează trei factori: Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”.

Un alt personaj cheie de la cârma companiei este coproprietarul Miklós Vaszily. El este invitat regulat la discursurile anuale ale lui Orbán și, împreună cu alți subordonați ai lui Mészáros, susține public realegerea premierului maghiar.

Indamedia deține deja 18 publicații și platforme online, inclusiv influentul portal de știri Index.hu.

Șansele lui Orban în alegeri

Acordul vine cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din aprilie, în care premierul Viktor Orban este contracandidat de noul partid de opoziție de centru-dreapta Tisza, care conduce în majoritatea sondajelor.

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a criticat de altfel, înțelegerea dintre Indameria și Ringier Ungaria, afirmând că acesta reprezintă o încercare a lui premierului maghiar de a-și consolida controlul asupra presei din Ungaria.

„Aceasta este o zi tristă în istoria libertății presei maghiare – dar, din păcate, nu este neașteptată”, a reacționat Szabolcs Panyi, jurnalist maghiar de investigații, ca o concluzie după tranzacția în care Ringier a primit bani grei, iar șeful executivului de la Budapesta și-a crescut influența asupra presei din Ungaria.

