Viktor Orban vine în România pentru Universitatea de Vară de la Băile Tușnad / Bogdan Aurescu, pe B1 TV, după discuția cu omologul ungar: Am amintit despre așteptările noastre legate de eveniment

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, vine în România săptămâna viitoare pentru a participa la a XXI-a ediție a Universității de Vară de la Băile Tușnad, eveniment reluat după doi ani de pandemie.

Evenimentul este organizat de Fundația Pro Minoritate de la Budapesta și Consiliul Tineretului Maghiar din România, în parteneriat cu Consiliul Național Maghiar din Transilvania, și este programat să se desfășoare în perioada 19-24 iulie, potrivit .

Participarea la eveniment nu este o premieră pentru prim-ministrul Ungariei, care figura pe lista invitaților chiar și în vremea în care era în opoziția de la Budapesta.

În mai multe rânduri, Viktor Orban s-a folosit de ocazie pentru a-și expune poziția ideologică. Așa s-a întâmplat și în 2014, când le-a vorbit celor prezenți despre așa-numitul „iliberalism”.

„Ceea ce se întâmplă în Ungaria poate fi interpretat ca o încercare a conducerii politice de armonizare a relației dintre interesele și realizările indivizilor – care trebuie luate în considerare – cu interesele și realizările comunității și națiunii. Asta înseamnă că națiunea ungară nu este simpla sumă a indivizilor săi, ci o comunitate care trebuie organizată, întărită și dezvoltată, iar în acest sens statul pe care îl construim este un stat iliberal, un stat non-liberal. Nu neagă valorile fundamentale ale liberalismului, precum libertate, dar nu face din această ideologie un element central al organizării statului”, spunea Viktor Orban la acel moment.

Șeful diplomației române a discutat marți cu omologul său ungar, Peter Szijjarto, și spune că a amintit inclusiv despre în ceea ce privește evenimentul de la Băile Tușnad.

„Am discutat și despre aspectele controversate despre care ați amintit. Am amintit despre vizitele private ale oficialilor ungari în România, despre așteptările noastre legate de evenimentul de săptămâna viitoare de la Tușnad, Universitatea de Vară, care se reia după doi ani de pauză din cauza pandemiei, și asigurările pe care le-am primit au fost în sens pozitiv. Eu sper că mesajul părții române este înțeles și am fost asigurat că partea ungară are interesul ca relația cu România să fie una constructivă”, a spus Bogdan Aurescu, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, acolo unde a vorbit și despre .