Violențe la protestul de la Bruxelles. Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, în timp ce reprezentanții statelor UE conveneau să revizuiască politica agricolă comună (FOTO, VIDEO)

Statele UE au convenit, marți, să renunțe la încă o serie de cerințe prietenoase cu mediul în politica agricolă comună (PAC) în încercarea de dezamorsa protestele fermierilor, care s-au luptat cu forțele de ordine de la Bruxelles pentru a treia oară în două luni, relatează .

Poliția belgiană a anunțat că a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene împotriva fermierilor care i-au atacat cu ouă și cocktailuri Molotov. În timpul ciocnirilor au fost răniți doi ofițeri și a avut loc o arestare.

🇧🇪🚜Today at , producers and farmers are once again taking to the streets with their tractors to say ENOUGH to the green agenda.

⁉️Will the mainstream media cover this? What do you think?

— Dave (@DavidHnumbers)