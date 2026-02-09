Unul dintre cele mai așteptate evenimente din Colorado, Statele Unite, a avut loc duminica aceasta. Oamenii au sărbătorit câinii Golden Retriever, într-un parc din Denver.

Mii de câini Golden Retriever într-un singur loc

Mii de căței din această rasă au fost prezenți, alături de stăpânii lor. Ei au fost sărbătoriți de prietenii lor, oamenii, pentru că sunt cu adevărat niște , pline de dragoste și dăruire.

Imagini de la eveniment au fost intens distribuite pe rețelele sociale. Cei prezenți au avut numai cuvinte de laudă despre câinii lor. Cu adevărat aceștia le umplu casele și viețile.

La sărbătoare s-au strecurat și câini din alte rase, primiți cu la fel de multă căldură.