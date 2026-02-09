B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)

VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 16:43
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Sursa foto simbol: Freepik

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din Colorado, Statele Unite, a avut loc duminica aceasta. Oamenii au sărbătorit câinii Golden Retriever, într-un parc din Denver.

Mii de câini Golden Retriever într-un singur loc

Mii de căței din această rasă au fost prezenți, alături de stăpânii lor. Ei au fost sărbătoriți de prietenii lor, oamenii, pentru că sunt cu adevărat niște ființe remarcabile, pline de dragoste și dăruire.

Imagini de la eveniment au fost intens distribuite pe rețelele sociale. Cei prezenți au avut numai cuvinte de laudă despre câinii lor. Cu adevărat aceștia le umplu casele și viețile.

La sărbătoare s-au strecurat și câini din alte rase, primiți cu la fel de multă căldură.

Tags:
Citește și...
Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală
Externe
Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală
Dosarele Epstein. Prințul Andrew a dezvăluit secrete comerciale britanice miliardarului pedofil
Externe
Dosarele Epstein. Prințul Andrew a dezvăluit secrete comerciale britanice miliardarului pedofil
Trecerea la euro schimbă economia Bulgariei. Ce arată primele date
Externe
Trecerea la euro schimbă economia Bulgariei. Ce arată primele date
Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
Externe
Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare
Externe
Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Externe
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Externe
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Externe
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Externe
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Externe
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Ultima oră
18:32 - Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
18:09 - Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
18:08 - Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
17:38 - AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
17:28 - Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
17:17 - Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
17:07 - Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
16:58 - Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: „Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern” (VIDEO)
16:33 - Newsweek // Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus
16:32 - Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”