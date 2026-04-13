Imagini cu politicianul maghiar Zoltán Hegedűs, bucurându-se după alegerile de duminică din țara sa, au devenit virale în mediul online.

Mișcări de dans, după victoria în alegeri

Zoltán Hegedűs face parte din Tisza, partidul care a câștigat alegerile parlamentare cu un scor zdrobitor. Aflat cu colegii săi pe o scenă, în fața susținătorilor, el a avut o izbucnire de bucurie când victoria a devenit clară.

Dansul său, surprins de camere din mai multe unghiuri, a devenit viral și nu doar în online-ul din Ungaria.

Zoltán Hegedűs ar putea fi ministrul Sănătății

De profesie chirurg ortoped, Zoltán Hegedűs ar putea fi ministrul Sănătății în noul guvern.

El a lucrat mulți ani în clinici din Marea Britanie, iar în 2015 s-a întors în țara sa și s-a implicat în proiecte de reformă și investiții.

Amintim că partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, alegerile parlamentare de duminică, punând capăt ”domniei” de 16 ani a lui Viktor Orban. Acesta și-a recunoscut înfrângerea. Cu numărul de mandate obținute în Parlament, Tisza chiar ar putea creat de Orban în toți acești ani.