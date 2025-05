VIRAL. Xi Jinping și Vladimir Putin se invită reciproc să bea ceai, dar niciunul nu îndrăznește: „Un pic de poloniu la ceaiul dumneavoastră” (VIDEO)

Președintele chinez Xi Jinping a ajuns zilele acestea la Moscova, fiind invitat la parada de Ziua Victoriei, din Piața Roșie. Întâlnirea dintre el și omologul rus Vladimir Putin a fost marcată de un moment care a devenit viral pe internet, stârnind râsete și ironii: ambii și-au turnat ceai, dar niciunul n-a vrut să bea.

Cei doi au avut o întrevedere, și-au turnat ceai la o masă, dar niciunul nu a băut. Într-o înregistrare devenită virală se vede cum Xi Jinping și Vladimir Putin se invită reciproc să bea, dar niciunul nu îndrăznește.

De remarcat faptul că fiecare avea propriul ceainic:

The meeting between Putin and Xi has been going on for several hours, and now they’ve decided to have some tea.

