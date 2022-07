Vizita lui Joe Biden în Arabia Saudită stârnește controverse. Liderul american a refuzat să dea mâna cu prințul Mohammed bin Salman (VIDEO)

Joe Biden s-a întâlnit vineri cu prinţul saudit Mohammed bin Salman, dar nu a dat mână cu el. Președintele american a vizitat Regatul Arabiei Saudite și a preferat să salute prin atingerea pumnului. Casa Albă a precizat că liderul american încearcă să evite strângerile de mână pentru a se proteja de Covid-19, relatează .

President Biden greeted Crown Prince Mohammed bin Salman with a fist bump Friday as he arrived in Saudi Arabia for a controversial meeting with the country’s leadership.

Joe Biden și-a atras critici în urma uciderii disidentului Jamal Khashoggi de către agenţi saudiţi. Prinţul moştenitor Mohammed a fost acuzat de agenţiile de informaţii americane că a aprobat crima. Mohammed a negat acuzaţiile, iar procurorii saudiţi au dat vina pe agenţii saudiţi ”necinstiţi”. Biden a afirmat că asasinarea jurnalistului american de la Washington Post nu este un motiv ca relațiile cu Regatul Arabiei Saudite să fie rupte definitiv.

La sfârșitul unei întâlniri dintre președintele Biden și prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, un reporter NBC News a strigat „Îți ceri scuze familiei lui Jamal Khashoggi?” Prințul Mohammed și Biden au ignorat întrebarea.

At the end of a meeting between President Biden and Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia, an NBC News reporter, Peter Alexander, shouted “Jamal Khashoggi, will you apologize to his family?” Prince Mohammed and Biden ignored the question.

