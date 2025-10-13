B1 Inregistrari!
Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace"

B1.ro
13 oct. 2025, 18:44
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Aaron Chown
Cuprins
  1. Cum a fost descrisă inițiativa lui Trump de un ziar israelian de dreapta
  2. Cum a fost catalogat-o implicarea lui Trump în alte ziare

Vizita lui Trump în Israel a determinat o serie de ziare naționale să lanseze adevărate companii de promovare pentru președintele american. După eliberarea ostaticilor, publicațiile nu au contenit din a-l lăuda și complimenta pe liderul de la Casa Alba. Prima pagină a unui ziar s-a viralizat rapid în mediul online, după ce l-a numit pe Trump un „făcător de pace”.

Cum a fost descrisă inițiativa lui Trump de un ziar israelian de dreapta

Prima pagină a ediției de luni a ziarului The Jerusalem Post a fost dedicată implicării lui Trump în pacea din Orientul Mijlociu. Titlul scris mare pe prima pagină a fost „God bless the peacemaker” („Dumnezeu să binecuvânteze făcătorul de pace”).

Aceeași ediție a The Jerusalem Post include un mesaj din partea președintelui Congresului Mondial Evreiesc. Acesta consideră că Trump a dat dovadă de un „leadershipul vizionar” şi „istoric”.

Vicepreședintele Congresului Mondial Evreiesc îl compară pe Trump, într-un articol de opinie, cu Alexandru cel Mare. „Alexandru cel Mare al timpului nostru. […] Alexandru, care i-a salvat pe evrei, și președintele Trump – salvatorul Israelului”

Tot în The Jerusalem Post se semnalează reacțiile pe care le-au avut israelienii din Piața Ostaticilor la auzul numelor lui  Trump și Netanyahu. În timp ce președintele american a fost ovaționat, prim-ministrul israelian a fost huiduit. Articolul subliniază și faptul că Netanyahu a contribuit, de asemenea, la eliberarea ostaticilor de către Hamas.

Cum a fost catalogat-o implicarea lui Trump în alte ziare

În timp presa israeliană oferă credite lui Trump, ziare din alte părți ale lumii au viziuni diferite. Presa arabă critică dur tratamentul pe care Occidentul îl aplică palestinienilor. În același timp, The New York Times se referă la înțelegerea Israel-Hamas ca la o „înfrângere” pentru Netanyahu, potrivit Observator.

Ziarul Haaretz laudă și el aportul lui Trump în pacea din Orientul Mijlociu. Politica actualului președinte SUA este descrisă ca fiind mai eficientă decât cea a lui Biden.

„Eliberarea ostaticilor reușită de Trump demonstrează că trebuie să primim ajutor chiar și de la figuri controversate”, este un fragment extras din Haaretz.

