Vladimir Putin laudă Biserica Ortodoxă Rusă pentru sprijinirea forţelor Moscovei în războiul cu Ucraina / Ce mesaj a transmis în Ajunul Crăciunului

Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis în cursul zilei de sâmbătă un mesaj de laudă vizavi de Biserica Ortodoxă Rusă, pe care o felicită pentru modul în care sprijină forțele Moscovei în războiul cu Ucraina. Acest mesaj a fost transmis cu ocazia Crăciunului ortodox pe stil vechi.

Kremlinul a difuzat anunțul lui Putin la scurt timp după ce acesta

Televiziunea de stat a transmis în direct două clipuri în care se poate observa cum preşedintele Putin este singur în interiorul Catedralei Buna Vestire, în timp ce preoţii oficiau la miezul nopţii Sfânta Liturghie.

Acesta a preferat să fie retras de restul lumii și să nu fie prezent într-un spațiu public, așa cum obișnuise până acum, în anii precedenți.

