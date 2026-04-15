Vladimir Putin, nemulțumit de economia Rusiei. Președintele rus a avut o reacție dură la adresa oficialilor responsabili de economie, după ce datele recente au arătat o contracție de 1,8% în primele două luni ale anului. În cadrul unei ședințe, liderul de la Kremlin i-a certat și le-a cerut explicații detaliate privind rezultatele sub așteptări și a subliniat că justificările invocate până acum nu sunt suficiente.

La întâlnire au participat consilierul Maksim Oreșkin, guvernatoarea băncii centrale Elvira Nabiullina și ministrul de Finanțe Anton Siluanov.

Președintele rus a fost clar în mesajul său: „Sper să aud astăzi rapoarte detaliate privind starea actuală a economiei şi motivul pentru care indicatorii macroeconomici sunt încă sub aşteptări”.

Acesta a insistat că explicațiile bazate pe factori sezonieri sau calendaristici nu sunt suficiente pentru a justifica evoluția negativă.

Ce măsuri cere liderul de la Kremlin

le-a cerut oficialilor să vină cu propuneri concrete pentru relansarea economiei. Printre direcțiile vizate se numără stimularea mediului de afaceri și redirecționarea forței de muncă către sectoare cu potențial mai mare de creștere. De asemenea, autoritățile de la Moscova lucrează la un set de măsuri care să reducă dependența bugetului de veniturile din exporturile de materii prime, însă detaliile nu au fost făcute publice, potrivit .

Care sunt cauzele încetinirii economice

Economia Rusiei a încetinit semnificativ în ultimul an. După o creștere de 4,9% în 2024, ritmul a coborât la aproximativ 1% în 2025. Printre principalele cauze se numără politica monetară restrictivă adoptată de banca centrală, dar și sancțiunile occidentale care afectează veniturile din exporturile de petrol.

Fondul Monetar Internațional a revizuit ușor în creștere estimările pentru 2026, anticipând un avans al PIB-ului de 1,1%, față de 0,8% anterior.

La rândul său, guvernul rus estimează o creștere de 1,3% în acest an, însă există posibilitatea ca această prognoză să fie ajustată în jos, în funcție de evoluțiile economice din prima parte a anului.

Fluctuațiile de pe piața petrolului și contextul geopolitic continuă să influențeze puternic economia Rusiei. Creșterea prețurilor la energie, alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu, a oferit un respiro temporar.

Cu toate acestea, incertitudinile rămân ridicate, iar autoritățile sunt presate să găsească soluții rapide pentru a stabiliza economia.